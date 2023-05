Werbung

Dieses Jahr nach zwei Jahren Pause erstmals wieder live vor Ort haben wir die Gewinner der diesjährigen European Hardware Awards gekürt. In Taipei, live in einem Ballsaal des W Hotels, wurden die Awards von den Vertretern der Hersteller mit Spannung erwartet. In 48 Kategorien wurden die Gewinner gekürt und der ein oder anderen Hersteller konnte sogar mehrfach auf die Bühne gerufen werden.

Anfang Mai hatten wir die nominierten Produkte bekanntgegeben. Darauf folgte die Stimmvergabe der beteiligten Redaktionen. Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Tweakers aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich. Über alle Mitglieder hinweg wurden inzwischen über 500.000 Artikel geschrieben und die gemeinsame Reichweite beträgt 20 Millionen Leser – europaweit versteht sich.

Auf ein paar Kategorien wollen wir gesondert eingehen: Bei den Prozessoren hat AMD sich sowohl für die Desktop- wie auch die Notebook-Prozessoren die Krone geschnappt. Egal ob AM5 oder LGA1700 sowie ATX oder Mini-ITX – bei den Mainboards konnte sich ASUS alle Awards sichern. Beim Arbeitsspeicher sowie dem besten OC-Produkt hat G.Skill sich die Awards gesichert. Die Grafikkarten-Kategorie wird weitestgehend von NVIDIA dominiert.



Zu den weiteren Gewinnern gehören Sapphire, Corsair, be quiet!, Seagate, Samsung, Synology, Kioxia, Fractal Design, Phanteks, Seasonic, Razer und viel mehr!

Alle weiteren Awards finden sich in den jeweiligen Grafiken: