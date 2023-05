Werbung

Am Dienstagmittag Ortszeit hielt MSI zur Computex 2023 eine etwa anderthalbstündige Pressekonferenz ab. Im Fokus stand überwiegend die Zusammenarbeit mit Mercedes-AMG, die zunächst einmal ein brandneues Notebook und zahlreiches Zubehör hervorbringt. Ab sofort werden die beiden Hersteller ihre gemeinsame Leidenschaft für schnelle Technik und ästhetisches Design bündeln und unter gemeinsamer Flagge entsprechende Produkte auf den Markt bringen.

Partnerschaft mit Mercedes-AMG

Das MSI Stealth 16 in der neuen Mercedes-AMG-Motorsport-Edition, welches voraussichtlich ab Juli, bzw. August zu einem Preis ab rund 3.300 Euro in die Läden kommen wird, wird das erste Produkt dieser Zusammenarbeit. Es ziert nicht nur die Logos der beiden Kooperationspartner, sondern umfasst außerdem ein besonderes Zubehörpaket mit praktischen Utensilien wie ein Mauspad, ein USB-Stick und eine Tasche. Schade nur, dass sich diese nicht einzeln erwerben lassen. Jegliches Zubehör spricht die identische, sportliche Designsprache.

Das Gerät selbst wird es in einer limitierten Auflage mit Raptor-Lake-CPU und GeForce-RTX-40-Grafik geben, das mit einem hochauflösenden UHD+-Bildschirm ausgerüstet ist und auf eine Bauhöhe von nur 19,9 mm sowie auf ein Gesamtgewicht von unter 2,0 kg kommt. Es ist ein typisches Thin-&-Light-Gerät mit ordentlich Power und Ausstattung unter der Haube.

Notebook mit smartem Touchpad

Während die AMG-Version eine spezielle Variante des Stealth 16 und damit ein nicht gänzlich neues Gerät ist, hat MSI im Messegepäck zur Computex auch einen speziellen Ableger der Raider-GE78-Familie, welche man erst zu Beginn des Jahres mit neuer Hardware und einem optischen Facelift präsentiert hatte. Der neue Serienvertreter hat kurzer Hand ein smartes Touchpad spendiert bekommen, das nach Aussagen des Herstellers das größte seiner Art sein soll, vor allem jedoch den Komfort im Alltag verbessern darf.

So lassen sich rechts neben dem Trackpad einige Zusatztasten und weitere Bedienelemente einblenden, die teilweise die typischen FN-Funktionen übernehmen oder die Steuerung von Multimedia-Inhalten vereinfachen. Sogar einzelne Makro-Tasten lassen sich programmieren, was selbst Spieler erfreuen dürfte, die damit verschiedene Tastenkombinationen schnell durchführen können.

Als klassischer Vertreter des Gaming-Sektors gibt es natürlich mitunter die schnellsten Komponenten, die auch hier einen leistungsstarken HX-Prozessor mitsamt einer Ada-Lovelace-Grafikkarte beinhalten. Das 17-Zoll-Display gibt es wahlweise mit QHD-Auflösung und 240 Hz, die Basisversion kommt aber auch mit FHD+-Auflösung und 165 Hz. Serientypisch darf die Matrix-RGB-Leuchtleiste an der Rückseite nicht fehlen.

Viele weitere Laptops

Trotz des Fokus auf den Gaming- und im speziellen den Racing-Sektor nutzt MSI die Computex 2023 als Bühne, um auch den professionelleren Geräteeinsatz gerecht zu werden und um eine Vielzahl weiterer Geräte auf den neusten Stand zu bringen. So kombiniert MSI in seinen Bravo- und Alpha-Serien erstmals AMD-Prozessoren mit NVIDIA-Grafikkarten und spendierte diesen obendrein einen schicken Design-Refresh. Die Neuauflage des Prestige 16 vereint hingegen Intels Evo-Zertifikat aus dem Ultrabook-Segment mit NVIDIAs Studio-Label, was beides auf besonders leistungsstarke sowie schlanke und leichte Geräte hinweist.

Beim MSI Commercial 14 liegt der Fokus hingegen auf Nachhaltigkeit. Die Besonderheit: Man setzt auf Recycling-Materialen, wobei nicht nur die Verpackung des Business-Notebooks zu über 90 % aus recyceltem Papier besteht, sondern auch das Tastaturdeck aus PCR-Materialen. Obendrein wartet die Serie mit NFC-Technologie und einem Smartcard-Reader auf, womit noch mehr Optionen zur Authentifizierung geboten sind.