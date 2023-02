Werbung

MSI betritt nun auch den Markt für WLAN bzw. Netzwerk-Router. Heute hat man mit dem AX1800 einen WLAN-Empfänger mit USB-Anschluss und mit dem RadiX AXE6600 einen Router vorgestellt, der höchste Datenraten ermöglichen soll.

Ganz streng genommen hat MSI bereits WLAN-Produkte im Programm. Dies betrifft allerdings nur die optionalen WLAN-Module für einige Mainboards, die somit WLAN-fähig gemacht werden. Nun aber gibt es auch dedizierte Produkte aus diesem Segment.

Der AX1800 ist ein WLAN-USB-Stick, der die Wi-Fi-Standards 802.11a bis 802.11ax unterstützt. In 2,4-GHz-Netzen wird in einem 2x2-MIMO in 20 oder 40 MHz breiten Freqzenzbändern gearbeitet und so eine Datenrate von 574 MBit/s ermöglicht. Im schnelleren 5-GHz-Netz kommt ebenfalls eine 2x2-MIMO-Konfiguration zum Einsatz, deren Bänder aber bis zu 80 MHz breit sind und somit theoretisch auf bis zu 1.202 MBit/s kommen können.

Der AX1800 USB-Stick wird in einen entsprechenden USB-Anschluss eingesteckt und benötigt für eine ideale Leistung mindestens USB 3.2 Gen 1. Der Stick selbst ist nur 89 × 30 × 19 mm groß – also in etwa so groß wie ein USB-Stick mit größerer Kapazität. In Längsrichtung kann die Antenne ausgeklappt werden, was die Empfangsstärke verbessern soll.

Im Lieferumfang befindet sich auch ein Ständer, sodass der Stick nicht hinten am Rechner betrieben werden muss, was auch einen negativen Einfluss auf die Reichweite und Übertragungsraten haben kann. Der Aufsteller verfügt über ein USB-Kabel, welches dann bis auf den Tisch reichen sollte.

MSI RadiX AXE6600: Wi-Fi 6E Tri-Band Gaming-Router

Das Highlight der heutigen Vorstellung ist aber sicherlich der RadiX AXE6600, ein Wi-Fi 6E Tri-Band Gaming-Router. Der Router soll im Hinblick auf die WLAN-Technik keinerlei Wünsche offen lassen und selbst die schnellsten WLAN-Netze unterstützen bzw. aufspannen, die dann im 6-GHz-Bereich arbeiten. Dies allerdings wird dann vom eben vorgestellten AX1800 USB-Stick nicht unterstützt. Ein einer abgespeckten Version wird es den RadiX AX6600 auch ohne das 6-GHz-Netzwerk geben.

Der RadiX AXE6600 funkt im 2,4-GHz-Netz auf bis zu 40 MHz breiten Kanälen und kommt auf einen Durchsatz von 574 MBit/s. Dank einer 1.024-QAM-Modulation sollen es im 5-GHz-Band und mit 80 MHz breiten Kanälen bis zu 1.201 MBit/s sein. In diesen beiden Frequenzbändern arbeitet MSI mit einer 2x2-MIMO-Konfiguration. Das im WLAN-Bereich noch neue 6-GHz-Band wird mit 4x4-Antennen versorgt und kommt auf bis zu 4.804 MBit/s.

Die externen Antennen, von denen insgesamt sechs vorhanden sind (zwei für die 2,4/5-GHz-Netze und vier für das 6-GHz-Band), können über Gelenke beliebig ausgerichtet werden. Sie verfügen auch über beleuchtete Elemente, die in verschiedenen Farben leuchten können und somit den Betriebszustand des Routers angeben sollen.

Im Gehäuse, das wohl an einen Sportwagen erinnern soll, arbeitet ein Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz, der von 512 MB an Arbeitsspeicher unterstützt wird. Die Software liegt auf einem 256 MB großen Flash-Modul. Über die Benutzeroberfläche lässt sich der Router in seinen grundsätzlichen Funktionen steuern. Es ist aber auch möglich, einige Zusatzdienste darauf arbeiten zu lassen.

Neben den WLAN-Funktionen hat der RadiX AXE6600 auch noch weitere Ausstattungsmerkmale. Dazu gehört ein WLAN bzw. LAN-Anschluss, der bis zu 2.5GbE erreichen kann. Somit wäre ein schneller Uplink möglich. Die weiteren vier Ethernet-Anschlüsse kommen auf 1.000 MBit/s. Ein USB-3.0-Port ist ebenfalls vorhanden.

Der WLAN-Stick AX1800 sowie die beiden Router-Modelle RadiX AX6600 und RadiX AXE6600 sind ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 54,90 Euro für den Stick, 309,90 Euro für den RadiX AX6600 und 359,90 Euro für das Spitzenmodell RadiX AXE6600 mit 6-GHz-Netz.

Die Produktseite der neuen WLAN-Hardware führt die beiden Router und den USB-Stick auf. Von hier findet ihr auch einen Link mit Kaufoptionen.