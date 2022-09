Auch MSI kündigt neue Z790-Mainboards an

Der Hersteller MSI hat passend zu den Intel Core-Prozessoren der 13. Generation seine neue Serie an Z790-Chipsatz-Mainboards der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagte Hauptplatinen stehen in den MEG-, MPG- und MAG-Serien zur Verfügung. Die Mainboards werden in Kürze im Handel verfügbar sein. Einen genauen Termin nannte das Unternehmen bislang noch nicht.

Das Flaggschiff-Mainboard MEG Z790 GODLIKE verfügt über 26 Duet-Rail-Power-System-CPU-Leistungsphasen mit 105A SP. Das Einstiegs-Mainboard der PRO-Serie kommt auf 16 DRPS CPU-Leistungsphasen mit 80A SPS. Zudem ist die physische Kühllösung Double-Sided M.2 Shield Frozr mit an Bord. Besagte Lösung ist in der Lage, die Temperaturen um 5 % zu senken. Außerdem greifen die Boards auf die Frozr-AI-Cooling- und CPU-Cooler-Tuning-Technologien zurück.

Alle Mainboard-Modelle von MSI mit Z790-Chipsatz verfügen über Wi-Fi 6E. Die Anzahl der M.2-Slots wurde ebenfalls erhöht. Insgesamt stehen sieben M.2-Steckplätze auf dem MEG-Z790-GODLIKE-Mainboard zur Verfügung. Dazu kommt eine Reihe von Komfortfunktionen, wie zum Beispiel MSIs patentiertes magnetisches und schraubenloses M.2-Shield-Frozr, Front USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C mit Power Delivery bis zu 60W und die Unterstützung von ARGB-Gen-2-Geräten.

Das MEG Z790 GODLIKE verfügt neben den oben beschriebenen Eigenschaften über eine Vollaluminiumabdeckung unter einem Wavy Fin Array-Design, einen U-förmigen VRM-Kühlkörper mit Direct Touch Cross Heatpipe für zusätzliche Kühlung und ein 7W/mk Thermal Pad mit Choke Pads. Außerdem bietet das Mainboard Lightning-Gen-5.0-PCIe-Steckplätze und Gen-5-M.2-Unterstützung. Letztere besitzen eine Bandbreite von 128 GB/s. Außerdem wurde das M-Vision Dashboard durch die Vergrößerung des kapazitiven Touch-Bereichs sowie des Bildschirms von 3,5 auf 4,5 Zoll angehoben.

Die MPG-Serie umfasst insgesamt vier Modelle. Neben dem MPG Z790 CARBON WIFI sind das MPG Z790 EDGE WIFI sowie das MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 und das Mini-ITX MPG Z790I EDGE WIFI erhältlich. Die MPG-Modelle sind mit bis zu 19+1+1 Spannungssphasen, Extended Heatsink mit Heatpipe und Lightning-Gen-5.0-PCIe-Steckplatz ausgestattet. Die ATX-Version der Mainboards unterstützt fünf M.2-Steckplätze. Lightning-Gen-5 gibt es auf dem MPG Z790 CARBON WIFI.

Beim MAG Z790 TOMAHAWK WIFI kommt das 16+1+1-DRPS-Power-Phase-Design mit 90A SPS und Dual-8-Pin-CPU-Stromanschlüssen zum Einsatz. Zusätzlich ist die MAG-Serie mit einem Lightning-Gen-5.0-PCIe-Steckplatz, 2,5G LAN und Wi-Fi 6E ausgestattet. Neben den DDR5-Modellen werden auch DDR4-Varianten verfügbar sein.

Die PRO-Serie wendet sich laut eigenen Angaben an Profis und Unternehmen. Die PRO Z790 Serie besitzt bis zu 16+1+1 DRPS-Stromphasen sowie einen Lightning-Gen-5.0-PCIe-Steckplatz, M.2 Shield Frozr-Kühlung, 2,5G-LAN- und Wi-Fi-6E-Standards sowie Lightning-USB-3.2-Gen-2x2-Type-C. Insgesamt wird es sechs Modelle geben, unter denen Nutzer zwischen DDR5- und DDR4-Versionen sowie Wi-Fi- und Non-Wi-Fi-Versionen auswählen können.

Da die 13. Generation der Intel-Core-Prozessoren auf dem LGA 1700-Sockel basiert, ist die Abwärtskompatibilität mit früheren Mainboards der 600er-Serie durch ein einfaches BIOS-Update gewährleistet. Das neue BIOS von MSI für die 600er-Serie wird bei Markteinführung verfügbar sein und auf der offiziellen Webseite von MSI zum Download angeboten.