Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben uns nicht nur DLSS 4.5 mit dem neuem Transformer-Modell angesehen, sondern auch das LC-Power LC1000P2 V3.1, das MSI MAG PANO 110R PZ und das Huawei Pura 80 Ultra. Weiterhin unterzogen wir dem WELOCK ToucA51 Pro einen Praxistest und stellten das MSI MEG Vision X AI 2nd sowie das Fractal Design Epoch XL auf den Prüfstand. Außerdem spielten wir die Alpha von Warhammer 40.000 Dark Heresy und Destiny 2 Renegades an und veröffentlichten eine Glasfaser-FAQ.

Freitag, 09.01.2026: DLSS 4.5 mit neuem Transformer-Modell im Test

Zur CES stellte NVIDIA eine Weiterentwicklung für DLSS Super Resolution, also der Upscaling-Technik mit KI-Unterstützung, vor. DLSS 4.5 bringt dabei die zweite Generation des Transformer-Modells zum Einsatz, was vor allem aufseiten von NVIDIAs Training einen höheren Rechenaufwand bedeuten soll. Aber es gibt auch Auswirkungen auf den Spieler – je nach verwendeter Hardware. Eben dies wollen wir uns neben einem kurzen Blick auf die Bildqualität, einmal anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 09.01.2026: Die Alpha von Warhammer 40.000 Dark Heresy angespielt

Mit Warhammer 40.000: Rogue Trader haben die Entwickler von Owlcat Games 2023 ein klassisches CRPG erschaffen, das die Spieler in die düstere Zukunft des 41. Jahrtausends rund um das Warhammer-Franchise versetzt. Nach der Veröffentlichung der beiden Erweiterungen Lex Imperialis und Voidfarer soll nun ein neues Spiel eine andere Seite des Universums zeigen... [weiterlesen]

Sonntag, 11.01.2026: LC-Power LC1000P2 V3.1

Ein Platinum-Netzteil von LC-Power – das entspricht eigentlich gar nicht dem Bild, das man vom sehr preisgünstigen Anbieter über die Jahre gewohnt war. Und – um schon ein wenig zu spoilern: Billig, in Form von minderwertig, ist das LC1000P2 V3.1 in keinem Bereich. Nur günstig ist es weiterhin, das Platinum-Modell liegt zwar nicht unter den billigsten 1.000-W-Modellen mit Platinum-Effizienz, aber im günstigeren Mittelfeld. Wir nehmen es uns in einem Kurztest zur Brust und checken die Leistungswerte... [weiterlesen]

Montag, 12.01.2026: MSI MAG PANO 110R PZ im Test

Maximale Ordnung in einem gläsernen Showgehäuse und das auch noch zu einem richtig günstigen Preis: MSIs MAG PANO 110R PZ könnte das ideale Gehäuse für preisbewusste Käufer sein, die ein Showgehäuse mit Beleuchtung und Unterstützung für Back-Connect-Mainboards suchen. Aber glänzt der Midi-Tower auch im Test... [weiterlesen]

Dienstag, 13.01.2026: Glasfaser-FAQ – Alles über das Netzwerk der Zukunft [Anzeige]

Der Internetzugang über Glasfaser ist die moderne Technologie von heute und auch für die Zukunft. Denn das bestehende Kupfernetz ist mit theoretischen 300 MBit/s im Download ausgereizt. Von einem Ende sehr weit entfernt, ist dagegen die Datenübertragung über die Glasfaser-Technologie. 1 GBit/s, 2 GBit/s und auch 10 GBit/s sind für die Glasfasern kein Problem. In dieser FAQ werden häufig auftretende Fragen rund um das Thema Glasfaser beantwortet, damit jeder Umsteiger auf Glasfaser gut vorbereitet ist... [Weiterlesen]

Mittwoch, 14.01.2026: Destiny 2 Renegades kurz reingezockt

Am 2. Dezember 2025 erschien mit Renegades die mittlerweile zehnte Erweiterung für Destiny 2. Es ist die zweite Erweiterung für das mittlerweile acht Jahr alte Spiel. Sie gehört damit zum sogenannten "Jahr der Prophezeiung"-Paket. Wer sich den Titel anschaut, wird schon beim Trailer unweigerlich an Star Wars denken, Lichtschwerter und ein böses Imperium eingeschlossen... [weiterlesen]

Mittwoch, 14.01.2026: Huawei Pura 80 Ultra im Test

Dass Huawei starke Foto-Smartphones bauen kann, ist seit Jahren bekannt. Das Pura 80 Ultra belegt sogar aktuell Platz 1 im DxOMark-Ranking. Ist es damit das ideale Smartphone für Nutzer, denen die Kamera besonders wichtig ist... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.01.2026: WELOCK ToucA51 Pro im Test

Smarte Türschlösser gehören inzwischen zu den etablierten Komponenten moderner Smart-Home-Systeme und sollen klassische Schließmechaniken um digitale Funktionen ergänzen. Das chinesische Unternehmen WELOCK hat sich dabei auf die Produktion solcher Schließsysteme spezialisiert und positioniert mit dem Smart Lock TouchA51 Pro ein weiteres Modell in diesem Segment, welches wir auf Herz und Nieren überprüft haben... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.01.2026: MSI MEG Vision X AI 2nd im Test

Der MSI MEG Vision X AI 2nd will neue Maßstäbe für High-End-Desktop-PCs setzen. Das Kraftpaket vereint Leistung satt mit einem eleganten Design und einem spannenden Zusatz-Bildschirm direkt im Gehäuse und soll so nicht nur Gamer, sondern auch Content‑Creator und Technikenthusiasten begeistern. MSI hat keinen gewöhnlichen PC geschaffen. Ob das Konzept aufgeht und wie sich das System in der Praxis schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Freitag, 16.01.2026: Fractal Design Epoch XL im Test

Das Fractal Design Epoch XL ist ein großzügiges Gehäuse, das ein dezentes Design mit gutem Airflow verbinden soll. Dabei wird es selbst mit RGB-Beleuchtung noch zu einem moderaten Preis angeboten... [weiterlesen]