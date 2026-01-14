Werbung

Am 2. Dezember 2025 erschien mit Renegades die mittlerweile zehnte Erweiterung für Destiny 2. Es ist die zweite Erweiterung für das mittlerweile acht Jahr alte Spiel. Sie gehört damit zum sogenannten "Jahr der Prophezeiung"-Paket. Wer sich den Titel anschaut, wird schon beim Trailer unweigerlich an Star Wars denken, Lichtschwerter und ein böses Imperium eingeschlossen.

Dieser Look ist kein Zufall. Bungie hat bei der Entwicklung von Renegades tatsächlich mit den Star-Wars-Machern bei Lucasfilm zusammengearbeitet. Technisch bleibt dabei alles beim Alten und dank Cross-Save lässt sich der eigene Fortschritt weiterhin problemlos auf andere Plattformen übertragen, egal ob man auf Konsole oder PC unterwegs ist. Inhaltlich richtet sich Renegades sowohl an langjährige Hüter als auch an Spieler, die nach einer Pause wieder einsteigen möchten. Wir haben kurz in Renegades reingezockt und uns die ersten Missionen der neuen Erweiterung näher angesehen.

Der Reisende, Hüter und Exos - Das Destiny-Universum

Destiny erzählt die Geschichte der Erde nach der Ankunft des sogenannten Reisenden. Dieser riesige Himmelskörper ist über der Erde erschienen und hat der Menschheit zu einem goldenen Zeitalter der Raumfahrt verholfen. Die Menschen konnten sich dank verdreifachter Lebenserwartung über die Galaxie ausbreiten und fremde Planeten besiedeln. Nach einer Zeit der Blüte erschienen jedoch Feinde des Reisenden und zerstörten die Erde fast vollständig. Ihr Beschützer drängte die angreifende Armee zurück. Er erschuf sogenannte Geister. Die kleinen Roboter erwecken Tote zum Leben und verleihen ihnen beinahe Unsterblichkeit. Die sogenannten Hüter fungieren als Wächter der Menschheit.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines solchen Hüters. Hunderte von Jahren nach dem beinahe Untergang der Menschheit haben die verbliebenen Menschen eine gigantische Stadt unterhalb des Reisenden gebaut, der immer noch über ihnen am Himmel schwebt. Die Erde wird von allerlei Plünderern und feindlichen Alienrassen überfallen und es gibt außerhalb der Stadt quasi keinen sicheren Ort mehr.

Wer neu in Destiny einsteigt, hat die Wahl zwischen drei Klassen. Titanen setzen auf rohe Gewalt und Widerstandskraft, Jäger agieren schnell und wendig, während Warlocks mit ihren Fähigkeiten und Energien das Schlachtfeld kontrollieren. Ergänzt wird die Wahl durch die drei spielbaren Völker: Menschen, Erwachte und Exos. Während die Menschen selbsterklärend sind, handelt es sich bei den Erwachten um Lebewesen, die im All aufgewachsen sind und deren Physiognomie sich durch die Zeit im Weltall verändert hat. Bei Exos handelt es sich schlichtweg um denkende Kampfmaschinen, die für einen längst vergessenen Krieg erschaffen wurden. Inhaltlich ändert sich hier nichts durch die Erweiterung. Renegades richtet sich klar an Spieler, die zumindest die Grundlagen von Destiny 2 kennen.