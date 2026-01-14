Werbung

Dass Huawei starke Foto-Smartphones bauen kann, ist seit Jahren bekannt. Das Pura 80 Ultra belegt sogar aktuell Platz 1 im DxOMark-Ranking. Ist es damit das ideale Smartphone für Nutzer, denen die Kamera besonders wichtig ist?

Wie sehr Huawei selbst die Kamera beim Pura 80 Ultra betont, macht sich schon beim Design fest. Der wuchtige Kamerahügel ist extrem dominant und wird auch optisch noch in Szene gesetzt. Dabei verbaut Huawei gleich eine Hauptkamera mit einem großen 1-Zoll-Sensor und stellt ihr eine Dual-Teleobjektivkamera und eine Ultra-Weitwinkelkamera zur Seite. Das lässt auf eine hohe Flexibilität des Kamerasystems hoffen.

Neben der wuchtigen Kamera sorgt auch das 6,8-Zoll-Display dafür, dass das Pura 80 Ultra alles andere als kompakt ist. Großzügig fallen zudem RAM- und Speicherkapazität mit 16 und 512 GB aus. Als Huawei-Smartphone ist das Pura 80 Ultra von einem US-Embargo betroffen. Die Google Mobile Dienste (GMS) und der Google Play Store sind deshalb nicht unmittelbar nutzbar. Wir haben aber schon im Test des MatePad 11.5 2025 gezeigt, dass es mit microG und Aurora praktisch einen weitgehend überzeugenden Workaround gibt.

Preislich spielt das Huawei Pura 80 Ultra in der absoluten Oberliga mit. Es kostet aktuell rund 1.470 Euro und ist in den beiden Farbvarianten Prestige Gold und Golden Black erhältlich. Deutlich günstiger ist das Geschwistermodell Pura 80 Pro, das ab rund 900 Euro angeboten wird. Dafür müssen bei der Kamera Abstriche gemacht werden: Die zweite Telekamera fällt weg und bei der einzelnen Telekamera des Pro-Modells kommt ein anderer Sensor zum Einsatz. Hauptkamera und Ultra-Weitwinkelkamera haben hingegen die gleichen Spezifikationen. Auch mit Blick auf Display, SoC, Speicherbestückung und Akkukapazität sind die Spezifikationen weitgehend identisch. Unterschiede gibt es noch bei Details wie dem Displayglas (Kunlun Glass 2nd Generation beim Pro-Modell, 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun Glass beim Ultra).

Unserem Testsample lagen Ladeadapter und Ladekabel, SIM-Kartenwerkzeug sowie eine Smartphonehülle bei.