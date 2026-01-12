Werbung

Maximale Ordnung in einem gläsernen Showgehäuse und das auch noch zu einem richtig günstigen Preis: MSIs MAG PANO 110R PZ könnte das ideale Gehäuse für preisbewusste Käufer sein, die ein Showgehäuse mit Beleuchtung und Unterstützung für Back-Connect-Mainboards suchen. Aber glänzt der Midi-Tower auch im Test?

Einer der Trends der letzten Jahre sind Back-Connect-Mainboards - also Mainboards, an denen man Kabel versteckt von der Rückseite anschließen kann. Von MSI gibt es beispielsweise die PROJECT ZERO-Mainboards. Weil damit kaum mehr Kabel in die Mainboardkammer verlegt werden müssen, wirkt das System wesentlich ordentlicher. Gleichzeitig wird der Luftstrom weniger durch Kabel beeinträchtigt. Für Back-Connect-Mainboards werden allerdings geeignete Gehäuse benötigt, deren Mainboardtray die nötigen Öffnungen für die Kabel bereitstellt. Die Auswahl an geeigneten Gehäusen ist deutlich angewachsen.

Back-Connect-Mainboards gibt es im ATX- und Micro-ATX-Format. Dementsprechend werden auch ATX- und Micro-ATX-Gehäuse mit Unterstützung für solche Hauptplatinen angeboten. MSI hat bereits 2024 das MAG PANO M100R PZ als Micro-ATX-Gehäuse für Back-Connect-Mainboards auf den Markt gebracht. Als größeres Geschwistermodell für ATX-Mainboards ist mittlerweile das MAG PANO 110R PZ erhältlich. Dieser Midi-Tower ist ein Showgehäuse mit Glasfront und Glasseitenteil und mit einem beachtlichen Beleuchtungssystem. MSI montiert vier A-RGB-Lüfter vor, dazu gibt es einen A-RGB-Streifen, der sich über Front und die linke Gehäuseseite zieht.

MSI bietet das MAG PANO 110R PZ in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante an. Aktuell ist die weiße Variante einige Euro günstiger und bereits ab rund 85 Euro erhältlich. Für ein gläsernes Showgehäuse mit A-RGB-Lüftern, LED-Streifen und der Unterstützung für Back-Connect-Mainboards wirkt dieser Preis sehr günstig. Wir haben erst kürzlich MSIs Back-Connect-Mainboard MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ getestet und können dieses Mainboard auch nutzen, um die Vorzüge von PROJECT ZERO zu zeigen. Die Messungen haben wir mit dem üblichen Testsystem durchgeführt, um das MSI-Gehäuse mit anderen Testgehäusen vergleichen zu können.

Das MSI MAG PANO 110R PZ wird mit Montagematerial, farblich passenden Kabelbindern und Klettverschlüssen, der Schnellstartanleitung, den Regulatorikhinweisen und einem Info-Zettel über Nutzer-Erfahrungsberichte ausgeliefert.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: