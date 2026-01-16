Werbung

Das Fractal Design Epoch XL ist ein großzügiges Gehäuse, das ein dezentes Design mit gutem Airflow verbinden soll. Dabei wird es selbst mit RGB-Beleuchtung noch zu einem moderaten Preis angeboten.

Im vergangenen September konnten wir schon das reguläre Epoch testen. Fractal Design hat für diesen Midi-Tower den Innenraum vom beliebten North übernommen und dessen Holzfront durch einen nüchternen Mesheinsatz aus Stahl ersetzt. Beim Epoch XL geht Fractal Design den gleichen Weg: Es ist praktisch ein North XL mit Meshfront (bzw. genauer eigentlich ein North XL RC mit Unterstützung für Back-Connect-Mainboards).

Damit zeigt sich das Epoch XL mit einer nüchterneren, dezenten Optik. Gleichzeitig kann es aufgrund seiner Größe ziemlich flexibel genutzt werden. So findet ein bis zu 27,5 cm breites E-ATX-Mainboard genauso Platz wie zwei 360-mm-Radiatoren. Fractal Design-typisch gibt es eine ganze Reihe von Varianten: Es gibt ein schwarzes Modell mit Stahlseitenteil, unbeleuchtete Modelle mit Glasseitenteil in Schwarz oder Weiß und Modelle mit A-RGB-Lüftern in Schwarz oder Weiß. Bei den schwarzen Modellen mit Glasseitenteil ist das Glas leicht getönt, bei den weißen Modellen hingegen klar.

Wir haben das Epoch XL Black TG RGB Light erhalten, also ein schwarzes Gehäuse mit leicht getöntem Glasseitenteil und drei 140-mm-A-RGB-Lüftern. Im Handel kostet diese Variante aktuell etwa 132 Euro. Die günstigste Variante ist aktuell ab 104 Euro zu haben.

Fractal Design legt dem Gehäuse Anleitung, Garantiehinweise, das Montagematerial und einige schwarze Kabelbinder bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: