Smarte Türschlösser gehören inzwischen zu den etablierten Komponenten moderner Smart-Home-Systeme und sollen klassische Schließmechaniken um digitale Funktionen ergänzen. Das chinesische Unternehmen WELOCK hat sich dabei auf die Produktion solcher Schließsysteme spezialisiert und positioniert mit dem Smart Lock TouchA51 Pro ein weiteres Modell in diesem Segment, welches wir auf Herz und Nieren überprüft haben.

Erster Eindruck

Das TouchA51 Pro selbst wirkt beim ersten Kontakt solide verarbeitet. Das Außenelement des Smart Lock kombiniert ein Tastenfeld mit einem Drehknopf und einem integrierten Fingerabdrucksensor, während auf der Innenseite ein klassischer Drehknopf montiert ist. Der Schließzylinder selbst ist modular aufgebaut und lässt sich mithilfe beiliegender Verlängerungen an unterschiedliche Türstärken anpassen. Damit ist das Schloss für gängige Türmaße ausgelegt und erfordert i.d.R. keine baulichen Veränderungen.

Der Lieferumfang ist übersichtlich und funktional zusammengestellt. Das Smart Lock kommt in einer kompakten Verpackung daher, die neben dem eigentlichen Schließzylinder sämtliche für Montage und Inbetriebnahme erforderlichen Komponenten enthält. Dazu zählen Montagematerial, mehrere RFID-Karten sowie gedruckte Anleitungen in mehreren Sprachen. Die Dokumentation ist klar strukturiert, bebildert und auf die wesentlichen Schritte reduziert, was die Installation auch ohne Vorkenntnisse erleichtert.

Die technische Daten des TouchA51 Pro sehen dabei wie folgt aus:

Kompatible Türdicke: 30-70 mm

Schutzklasse: IP65

Temperaturbereich: -25°C bis +60°C

Stromversorgung: 3x AAA-Batterien

Laufzeit: etwa 10-12 Monate bei regelmäßiger Nutzung

Entsperrmethoden: Fingerabdruck (bis zu 100 speicherbar) Zahlen-PIN (bis zu 200 verschiedene Code-Kombinationen möglich) RFID-Karten (bis zu 199 Karten) Mit der WELCOK-App mittels Bluetooth



Optional ist auch eine WLAN-Steuerung mit der zusätzlich verfügbaren WiFi-Box möglich.

Insgesamt vermittelt das WELOCK TouchA51 Pro bereits beim Auspacken den Eindruck eines technisch durchdachten Produkts, das auf Alltagstauglichkeit ausgelegt ist. Der Lieferumfang deckt dabei alle grundlegenden Anforderungen ab und legt den Fokus klar auf flexible Nutzungsmöglichkeiten und eine unkomplizierte Installation.