Werbung

Der MSI MEG Vision X AI 2nd will neue Maßstäbe für High-End-Desktop-PCs setzen. Das Kraftpaket vereint Leistung satt mit einem eleganten Design und einem spannenden Zusatz-Bildschirm direkt im Gehäuse und soll so nicht nur Gamer, sondern auch Content‑Creator und Technikenthusiasten begeistern. MSI hat keinen gewöhnlichen PC geschaffen. Ob das Konzept aufgeht und wie sich das System in der Praxis schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test.

Der MSI MEG Vision X AI 2nd will eine neue Kategorie von High-End-Desktop-Systemen darstellen. MSI hat das System auf der Computex 2025 vorgestellt und adressiert damit primär anspruchsvolle Nutzer, die neben maximaler Leistung Wert auf ein repräsentatives und hochwertiges System legen. Der Desktop-Rechner wird mit zwei verschiedenen Prozessoren angeboten. Je nach Konfiguration kommt entweder ein Intel Core Ultra 9 285K oder ein Intel Core Ultra 7 265K zum Einsatz, die beide auf einem Z890-Mainboard installiert sind und zu den aktuellen Prozessoren aus Intels Core-Ultra-Serie der Arrow-Lake-Generation gehören. Bei der Grafikkarte bietet MSI eine breite Auswahlpalette. Die Optionen reichen von der MSI GeForce RTX 5070 Ti bis zur Top-Variante MSI GeForce RTX 5090 mit 32 GB GDDR7-Videospeicher.

Der Arbeitsspeicher lässt sich auf bis zu 128 GB konfigurieren, wobei vier RAM-Slots zur Verfügung stehen. Dies bietet großzügige Möglichkeiten für speicherintensive Anwendungen und Future-Proofing. Für die Massenspeicherung stehen ebenfalls mehrere Optionen bereit: Das System kann mit drei M.2-SSDs ausgestattet werden, wobei einer der drei M.2-Ports sogar die schnelle PCIe-5.0-Anbindung mit vier Lanes unterstützt, während die anderen nach dem PCIe-4.0-Standard arbeiten. Zusätzlich ist Platz für je einen 2,5 und 3,5 Zoll großen Massenspeicher vorhanden.

Abhängig von der gewählten Konfiguration wird das System mit einem 850 W oder 1.200 W starken Netzteil versorgt. Die höhere Variante erlaubt den stabilen Betrieb mit Top-Grafikkarten wie der GeForce RTX 5090 ohne Kompromisse. Gekühlt wird zumindest die CPU durch eine Wasserkühlung, die GPU hingegen über einen mächtigen Custom-Luftkühler.

Ein zentrales Merkmal des MSI MEG Vision X AI 2nd ist die Integration eines 13-Zoll-Touchscreens auf der Front des Gehäuses. Dieser erlaubt es, verschiedene Systemparameter wie Temperaturen im Blick zu behalten und das System direkt zu steuern. Der Monitor kann zugleich als gewöhnlicher Bildschirm für regelmäßige Aufgaben genutzt werden. Das Gehäuse selbst misst 502,7 x 299,3 x 423,4 mm und bietet damit ein ausgewogenes Volumen für die umfangreiche Hardware-Ausstattung, während es sich dennoch als Desktop-System mit respektabler Größe darstellt.

Das System bietet moderne Konnektivitätsstandards: Thunderbolt ist zweimal vorhanden, was professionellen Anwendern mit externen Speichergeräten oder Schnittstellenbedarf entgegenkommt. An der Front stehen ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C und zweimal USB 3.1 Gen 1 im Typ-C-Format bereit. Ein bereits integrierter Lautsprecher ist ebenfalls vorhanden.

Der MEG Vision X AI 2nd richtet sich an zahlungskräftige Kunden, die einen Premium-Rechner mit umfangreicher Ausstattung, hoher Leistung und durchdachtem Design suchen. Die Kombination aus leistungsstarker Hardware, der innovativen Touchscreen-Integration und den umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten positioniert das System als Lösung für Enthusiasten, Gaming-Profis und Content-Creator.

Bis zu 6.000 Euro ruft man dafür auf.

MSI MEG Vision X AI 2nd Hardware Prozessor: Intel Core Ultra 9 285K Mainboard: MSI MEG Z890 Vision X AI 2nd Arbeitsspeicher: 4x 32 GB DDR5-5600 Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5090 Massenspeicher: 1x 2 TB NVMe Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 1.200 W intern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Vision X CPU-Kühler: Wasserkühlung Sonstiges Sonstiges: 13-Zoll-Touchdisplay in Front

RGB-Beleuchtung Software Software: Windows 11 Home Preis Gesamtpreis: 5.999 Euro

Für unseren Test haben wir von MSI leihweise das Flaggschiffmodell des MEG Vision X AI 2nd erhalten. Dieses dreht bei der Hardware komplett auf und basiert auf einem Intel Core Ultra 9 285K, einer MSI GeForce RTX 5090, stolzen 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 2 TB großen NVMe-PCIe-5.0-SSD. Zu Redaktionsschluss musste man dafür 5.999 Euro über den virtuellen Ladentresen schieben.

Ob sich das bezahlt macht, wie sich das Konzept mit dem Front-Display in der Praxis schlägt und was der High-End-Rechner tatsächlich imstande ist, zu leisten, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben das Monster durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.