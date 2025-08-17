News
NEWS
KW33 / 2025

Unsere Artikel der letzten Woche

Unsere Artikel der letzten Woche

Dienstag, 05.08.2025: Philips 34B2U3600C im Test

Der Philips 34B2U3600C richtet sich an klassische Office-User, setzt jedoch auf ein überbreites 34-Zoll-Panel, das eine stark gekrümmte Oberfläche besitzt. Passend dazu gibt es eine umfangreiche Ausstattung für den modernen Office-Einsatz. Ob es Schwachstellen gibt, zeigt der Hardwareluxx-Office-Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 06.08.2025: Hator Quasar 3 Ultra und Pulsar 3 im Test

Hator möchte Produkte für Spieler und eSportler anbieten. Quasar 3 Ultra und Pulsar 3 sind zwei kabellose Mäuse, die unterschiedliche Preissegmente bedienen und auch entsprechend unterschiedlich ausgestattet sind. Wir haben beide für einen Doppeltest erhalten... [weiterlesen]

Hator Quasar 3 Ultra und Pulsar 3
Donnerstag, 07.08.2025: The First Descendant - Saison 3 Durchbruch angespielt

Im Juli 2024 hat Nexon The First Descendant veröffentlicht. Der Third-Person-Loot-Shooter setzt auf Vier-Spieler-Koop-Action. Im Zentrum des Gameplays stehen die Kämpfe gegen riesige Bosse, die den Spielern mit verschiedenen Fähigkeiten ans Leder wollen. Am 07. August 2025 startet die mittlerweile dritte Season unter dem Namen Durchbruch... [weiterlesen]

The First Descendant
Donnerstag, 07.08.2025: Gaming-Monitore zum Schnäppchenpreis [Anzeige]

Steht passend zum neuen Schuljahr oder dem bald startenden Wintersemester ein neuer Monitor auf der Wunschliste, dann lohnt es sich jetzt bei KTC vorbeizuschauen. Die Display-Experten haben ihren großen Back-to-School-Sale gestartet, bei dem viele Geräte stark vergünstigt angeboten werden... [weiterlesen]

Freitag, 08.08.2025: Acer M6E 5G Mobile WiFi: [Anzeige]

Mit dem M6E 5G Mobile WiFi hebt Acer mobile Internet-Technologie auf ein neues Level. Das ultra-kompakte und äußerst robuste Kraftpaket ist der ideale Begleiter für Digital Natives, Vielreisende und alle, die unabhängig und sicher online sein wollen. Das besonders leichte Design, die hohe Geschwindigkeit und die herausragenden eSIM-Funktionen sowie die innovativen Sicherheitsfeatures machen den M6E zur perfekten mobilen Netzlösung... [weiterlesen]

Montag, 11.08.2025: Ugreen Ladeinfrastruktur angeschaut

Gerade vor dem Urlaub, aber auch im Alltag ist das Laden von Smartphone, Tablet, Notebook und weiteren Endgeräten häufig eine logistische Herausforderung. Ugreen bietet verschiedene Produktserien wie Nexode (hochleistungsfähige GaN-Ladegeräte), Kabel, Adapter, mobile SSDs, Docking Stations und inzwischen sogar NAS an. Zuletzt präsentierte Ugreen seine neue Nexode-Retractable-Serie... [weiterlesen]

Dienstag, 12.08.2025: Arctic Xtender VG im Test

Mit dem Xtender und dem Xtender VG kehrt Arctic zurück ins Gehäusesegment. Und dabei möchte man beeindrucken: Die gläsernen Showgehäuse fallen sowohl optisch als auch mit ihrem Kühlsystem auf. Doch wie effektiv wird die Hardware wirklich gekühlt... [weiterlesen]

Arctic Xtender VG
Mittwoch, 13.08.2025: Battlefield 6 angespielt

Nachdem Fans lange auf offizielle Informationen zum neuesten Teil der Battlefield-Reihe warten mussten, startete Publisher Electronic Arts Anfang August mit der Preisgabe von Details. Das Franchise nahm bereits 2002 mit Battlefield 1942 seinen Anfang. Insgesamt 13 Titel sind seither mit unterschiedlicher Nummerierung erschienen. Wir haben die Open Beta des neusten Ablegers angespielt... [weiterlesen]

Battlefield 6 - 1. Open Beta
Donnerstag, 14.05.2025: QNAP lässt die Wahl Günstiger, schneller, flexibler [Anzeige]

Wird das NAS für die Datensicherung, große Virtualisierungen oder durch zahlreiche Nutzer verwendet, kommt man an großen Speicherpools und einer schnellen Netzwerkanbindung nicht vorbei. QNAPs aktuelle Lösungen bieten hier klare Vorteile: Alle verfügbaren Festplatten lassen sich nutzen, ohne bei der Netzwerkanbindung Kompromisse eingehen zu müssen... [weiterlesen]
