Steht passend zum neuen Schuljahr oder dem bald startenden Wintersemester ein neuer Monitor auf der Wunschliste, dann lohnt es sich jetzt bei KTC vorbeizuschauen. Die Display-Experten haben ihren großen Back-to-School-Sale gestartet, bei dem viele Geräte stark vergünstigt angeboten werden.

Ein neues Display ist ein echtes Upgrade für jeden Schreibtisch. Wer ein neues Arbeitsgerät benötigt, freut sich über mehr Platz auf dem Display oder eine bessere Farbwiedergabe. Zudem gehen neue Geräte effizienter mit dem Strom um, sodass mit dem Update bares Geld gespart werden kann. Für Gamer ist ein neues Display

KTC bietet in seinem Back-to-School-Sale noch bis zum 30. August viele Monitore stark rabattiert an, es können bis zu 36 % gespart werden - da lohnt sich ein Blick auf jeden Fall.

Einige besonders interessante Geräte haben wir herausgesucht und stellen sie genauer vor.

KTC H24F8: 24-Zöller mit 190 Hz

Der KTC H24F8 ist ein 23,8‑Zoll‑Gaming‑Monitor mit einem Fast‑IPS‑Panel in Full HD (1 .920 × 1. 080) und bietet eine Refresh‑Rate von 180 Hz (bei Übertaktung bis 190 Hz) sowie eine Reaktionszeit von 1 ms. Damit eignet er sich ideal für Fans von schnellen Games, denn eine klare Wiedergabe wird garantiert. Passend dazu wurden Adaptive‑Sync und Dynamic Action Sync integriert, sodass Tearing-Effekte im Alltag keine Rolle spielen. Auch die weitere Gaming-Ausstattung kann sich sehen lassen, denn über GameAssist gibt es Features wie Fadenkreuz‑Overlay, FPS‑Zähler und Black Stabilizer. KTC bietet hier also eine Menge Komfort.

Mit einer Helligkeit von ca. 400 cd/m² und einem statischen Kontrastverhältnis von 1.000:1 liefert der KTC H24F8 eine ideale Grundlage für eine erstklassige Bildqualität.

Auch die Farbdarstellung kann sich sehen lassen. Der wichtige sRGB-Farbraum wird zu 133 % abgedeckt, während es bei DCI-P3 94 % und bei Adobe RGB 97 % sind - sehr gute Werte für ein Gerät der Einsteigerklasse. Auch HDR ist mit an Bord. Der KTC H24F8 unterstützt HDR10/HDR400 und liefert entsprechend lebendige und detailreiche Bilder.

Anschlussseitig stehen zwei HDMI-2.0-Buchsen und ein DisplayPort 1.4 sowie ein Kopfhörer-Anschluss zur Verfügung. Damit bequem mit dem 24-Zöller gearbeitet oder gezockt werden kann, kann das Panel in einem Bereich von -5 ° bis 15 ° angepasst werden.

Im Back-to-School-Sale kostet der KTC H24F8 gerade einmal 89,99 Euro und ist damit um satte 35,7 % reduziert. Über den Code "H24BTS5" können zusätzlich noch einmal 5 Euro gespart werden. Auch bei Geekbuying ist der KTC H24F8 mit dem Code "HARDKTC8" zu einem Preis von 84,99 Euro zu bekommen.

KTC H27E22P: FullHD-Gamer mit 280 Hz

Wer lieber einen etwas größeren und noch schnelleren Monitor auf seinen Schreibtisch stellen möchte, der sollte den KTC H27E22P in Betracht ziehen, der jetzt ebenfalls stark rabattiert angeboten wird. Der 27-Zöller basiert auf einem VA-Panel, das mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten, also der FullHD-Auflösung arbeitet.

Keine Kompromisse müssen bei der Farbdarstellung akzeptiert werden. Der KTC H27E22P deckt sRGB zu 99 % ab und DCI-P3 sogar vollständig. Zusammen mit der 10-Bit-Farbverarbeitung, die zu 1,07 Milliarden darstellbaren Farben führt, und dem hohen Kontrastumfang von 4.000:1 gibt es ein echtes Eye-Catcher-Bild. Die Low-Blue-Light-Technik und die Flickr-Free-Darstellung schonen gleichzeitig die Augen, wenn viele Stunden vor dem Bildschirm verbracht werden.

Für Gamer ist die hohe Wiederholfrequenz von 280 Hz ideal, da so für schnelle Shooter kürzeste Latenzen realisiert werden. Passend dazu bietet der KTC H27E22P eine sehr kurze Reaktionszeit von 1 ms - störende Schlieren sind so nicht zu erkennen. Gleiches gilt auch für Tearing-Effekte, denn es gibt Support für G-Sync und FreeSync.

Anschlussseitig gibt es mit HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 ein bewährtes Duo. Das Panel kann in einem Bereich von -5° bis 15 ° geneigt werden. Es wird aber der VESA-Standard für Monitore unterstützt, sodass größere Einstellbereiche über einen Monitorarm realisiert werden können.

Der KTC H27E22P wird im Back-to-School-Sale im Shop des Herstellers ebenfalls stark vergünstigt angeboten und kostet bis Ende Oktober nur 139,99 Euro anstellte der üblichen 199,99 Euro. Sogar noch etwas günstiger ist er bei Geekbuying, den zusammen mit dem Code "HARDKTC8" kostet er dort nur 129,99 Euro.

KTC H27S17: Curved-Display mit QHD-Auflösung

Steht ein Curved-Gerät auf der Wunschliste, dann ist der KTC H27S17 die logische Wahl. Der 27-Zöller setzt ein Curved-VA-Panel, das einen Radius von 1.500 mm besitzt und damit bei Games eine deutlich gesteigerte Immersion bietet - "Mitten drin, statt nur dabei" ist hier das Motto. Die gesteigerte Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten garantiert außerdem ein gestochen scharfes Bild für eine maximale Detail-Darstellung.

Mit seinem Curved-Panel spricht der KTC H27S17 Gamer an - und bietet dazu passend eine maximale Wiederholfrequenz von 180 Hz und eine kurze Reaktionszeit von 1 ms. Support für FreeSync und G-Sync gibt es auch hier. Für eine einfache Handhabung integriert KTC Gaming-Presets für First-Person Shooter, Real-Time Strategy und Race Games.

Das Wide-Gamut-Panel deckt den sRGB-Farbraum zu 120 % ab, während es bei DCI-P3 100 % sind und AdobeRGB zu 108 % abgedeckt wird. Zusammen mit der Darstellung von 1,07 Milliarden Farben ist ein lebendiges Bild garantiert. Dazu passend bietet das Panel eine maximale Helligkeit von 350 cd/m² und einen großen Kontrastumfang von 4.000:1. Auch hier werden keine Abstriche gemacht.

Das Anschlusspanel des KTC H27S17 bietet neben dem DisplayPort 1.4 auch zwei HDMI-2.0-Schnittstellen. Die ergonomischen Einstellmöglichkeiten beschränken sich auch hier auf die Neigungsverstellung, was in vielen Fällen jedoch ausreichend ist.

Aktuell können direkt bei KTC satte 30 % gespart werden. Der H27S17 kostet dort nur 149,99 Euro. Gegenüber dem UVP von 199,99 Euro können also 60 Euro gespart werden. Wer noch etwas mehr sparen möchte, bekommt den KTC H27S17 bei geekbuying.com mit dem Code "HARDKTC8" sogar für 139,99 Euro.

Das sind jedoch nicht alle aktuell rabattierten Monitore – in seinem Back-to-School-Sale bietet KTC noch bis zum 30. August insgesamt 14 verschiedene Monitore zu stark reduzierten Preisen an. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall!

