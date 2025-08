Werbung

Am gestrigen Abend präsentierte Electronic Arts im Rahmen eines weltweit übertragenen Livestream-Events erstmals den Multiplayer-Modus von Battlefield 6. Ab 20:30 Uhr verfolgten hunderttausende Fans auf YouTube und Twitch das Event und erhielten einen umfassenden Einblick in das Spielgeschehen des beliebten Shooter-Franchise.

Mit Battlefield 6 wollen die Entwickler wieder zu den Wurzeln der Serie zurückkehren und das machten sie durchaus sehr deutlich. So kehren die klassischen Klassen "Assault", "Engineer", "Support" und "Recon" zurück, die jeweils über eigene Fähigkeiten, Waffen und Tools verfügen. So kann der Assault auf einen starken Granatwerfer zurückgreifen und sich aus der Deckung heraus mittels Blendgranaten verteidigen, während der Engineer Fahrzeuge reparieren und Minen legen kann. Der Supporter dient als Nachschub-Bringer für das Team und kann unter anderem Munition verteilen oder erste Hilfe leisten. Der Recon agiert mit seinem Scharfschützengewehr versteckt aus der Distanz und kann Gegner sogar mit Drohnen aufspüren.

Neu ist zudem die Möglichkeit, verwundete Teammitglieder in Deckung zu ziehen oder sich aus der liegenden Position zu verteidigen. Außerdem spielt die Zerstörung eine größere Rolle in Battlefield 6: Fast alle Gebäudeteile sind zerstörbar, Deckungen können gesprengt und ganze Häuser zum Einsturz gebracht werden. Zudem lassen sich einzelne Waffen wieder an Wänden montieren. Im Multiplayer warten zum Launch neun verschiedene Karten und acht Spielmodi auf die Spieler, darunter auch Remakes wie "Operation Firestorm" aus Battlefield 3. Der Einzelspielermodus, wie er noch in Battlefield V aus dem Jahr 2018 gespielt werden konnte, kehrt im dreizehnten Serienteil ebenfalls zurück. Darin spielt man einen Elite-Soldaten, der gegen die paramilitärische Organisation "Pax Armata" kämpft.

Und das Wichtigste: EA hat den Release-Termin sowie den Fahrplan für die Betaphase, deren Daten in den letzten Tagen durch die Gerüchteküche geisterten, offiziell bestätigt. Demnach erscheint Battlefield 6 am 10. Oktober 2025. Zuvor findet an zwei Wochenenden eine offene Betaphase statt. Konkret am 9. und 10. sowie am 14. und 17. August. Außerdem kann man mit etwas Glück entsprechende Codes auch für den 7. und 8 August ergattern, wenn man an Twitch-Drops teilnimmt, indem man bei ausgewählten Streamern zuschaut und dann mit etwas Glück entsprechende Codes gewinnt.

Die Standard-Version kann bereits für rund 70 Euro auf der Xbox und PlayStation 5 vorbestellt werden. Die Phantom-Edition ist ab ca. 100 Euro vorbestellbar.