Mit dem Xtender und dem Xtender VG kehrt Arctic zurück ins Gehäusesegment. Und dabei möchte man beeindrucken: Die gläsernen Showgehäuse fallen sowohl optisch als auch mit ihrem Kühlsystem auf. Doch wie effektiv wird die Hardware wirklich gekühlt?

Arctic kennt man vor allem aus dem Kühlungssegment. Doch das Unternehmen hat in früheren Zeiten durchaus auch Gehäuse angeboten. So haben wir vor 20 Jahren das Silent-Gehäuse Silentium T2 getestet. 2025 nimmt man den Gehäusemarkt nun noch einmal in Angriff. Die beiden neuen Modelle Xtender und Xtender VG sind nun aber keine Silentgehäuse mehr, sondern sollen als Showgehäuse vor allem die Hardware des Nutzers in Szene setzen.

Dafür verbaut Arctic sowohl ein Glasseitenteil als auch eine Glasfront. Um den üblichen Kühlproblemen von Showgehäusen entgegenzuwirken, spart man nicht an Gehäuselüftern. Schon ab Werk sind drei 140-mm-Seitenlüfter und zwei 120-mm-Rückwandlüfter vorverbaut. Wasserkühlungsnutzer können zwei 360/420-mm-Radiatorenplätze nutzen. Der Innenraum ist auch groß genug, um ein E-ATX-Mainboard (bis 28,5 cm Breite) aufzunehmen. Die Nutzungsmöglichkeiten lassen schon erahnen, dass der Xtender nicht gerade kompakt ausfällt.

Die Preisgestaltung von Arctic ist etwas kompliziert. Es gibt das Gehäuse in insgesamt sechs Varianten, die sich bei Farbe, Glasseitenteil und der Grafikkartenausrichtung unterscheiden - und für jede Variante werden zwei Preise angegeben. Der erste Preis in der Tabelle ist jeweils die UVP, der zweite Preis entsteht durch den Payback-Rabatt, den Arctic direkt im Warenkorb bietet. Wir testen ein schwarzes Xtender VG, also die Variante mit vertikaler Grafikkartenausrichtung, die für 169,99 Euro erhältlich werden soll.





Variante UVP rabattierter Preis Xtender (Black) black window w/o GPU vertical mount 199,99 Euro 144,99 Euro Xtender (Black) black window with GPU vertical mount 219,99 Euro 169,99 Euro Xtender (White) transparent window w/o GPU vertical mount 209,99 Euro 154,99 Euro Xtender (White) transparent window with GPU vertical mount 229,99 Euro 184,99 Euro Xtender (Black) mirrow black window w/o GPU vertical mount 224,99 Euro 144,99 Euro Xtender (Black) mirrow black window with GPU vertical mount 199,99 Euro 174,99 Euro

Als Zubehör liegt eine Sortierbox mit Klettverschlüssen für das Kabelmanagement, Slotblenden und mit Montagematerial bei. Im Gehäuse versteckt sich hinter dem Mainboardträger zudem noch eine Lüfterschienen. Eine Anleitung stellt Arctic nur online bereit.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: