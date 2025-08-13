Werbung

Nachdem Fans lange auf offizielle Informationen zum neuesten Teil der Battlefield-Reihe warten mussten, startete Publisher Electronic Arts Anfang August mit der Preisgabe von Details. Das Franchise nahm bereits 2002 mit Battlefield 1942 seinen Anfang. Insgesamt 13 Titel sind seither mit unterschiedlicher Nummerierung erschienen. Wir haben die Open Beta des neusten Ablegers angespielt.

Dieser wird am 10. Oktober 2025 unter dem simplen Namen Battlefield 6 auf den Markt kommen. Vor der Veröffentlichung gibt es zwei Open-Beta-Phasen. Die erste lief am vergangenen Wochenende. Die nächste folgt schon vom 14. bis zum 17. August 2025. Wir haben uns die Chance nicht entgehen lassen und die erste Open Beta angespielt. Wer über Steam teilnimmt, muss zuerst sein EA-Konto mit seinem Steam-Account verknüpfen. Für Spaß beim Start sorgt auch die Pflicht, Secure Boot zu aktivieren. Obwohl bereits bekannt wurde, dass sich schon nach unter 24 Stunden die ersten Cheater im Spiel herumtrieben, war Secure Boot erforderlich, um das Spiel zu spielen. Wer die Funktion aktivieren möchte, muss sie in seinen BIOS-Einstellungen unter Sicherheit suchen und als Startoption einstellen.

Aus Sicht von EA dürfte der erste Probelauf ein großer Erfolg gewesen sein. Schon bevor die Server online gingen, befanden sich tausende von Spielern in der Warteschlange. Als es dann losging, konnte allein die Steam-Version mehr als 500.000 gleichzeitige Spieler aufweisen. Trotz der hohen Zugriffszahlen war ein Spieleintritt problemlos möglich – sobald alles einmal angelaufen war. Nach kurzer Anzeige, dass wir auf Queue-Platz 15.000 lagen, waren wir in unter zehn Minuten im Spiel.