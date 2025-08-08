Werbung

Mit dem M6E 5G Mobile WiFi hebt Acer mobile Internet-Technologie auf ein neues Level. Das ultra-kompakte und äußerst robuste Kraftpaket ist der ideale Begleiter für Digital Natives, Vielreisende und alle, die unabhängig und sicher online sein wollen. Das besonders leichte Design, die hohe Geschwindigkeit und die herausragenden eSIM-Funktionen sowie die innovativen Sicherheitsfeatures machen den M6E zur perfekten mobilen Netzlösung!

Der Acer M6E 5G Mobile WiFi ist weit mehr als ein mobiler Hotspot – er ist ein souveräner Begleiter für den digitalen Alltag, unabhängig von Ort und Zeit. Mit modernster 5G-Technologie ausgestattet, bietet er zuverlässige Hochleistungskonnektivität, die man flexibel mitnehmen kann. Ob im Hotelzimmer, im Zug, beim spontanen Outdoor-Meeting oder im Homeoffice: Der M6E sorgt mühelos dafür, dass man jederzeit und überall Zugriff auf schnelles Internet erhält.

Der Acer M6E 5G Mobile Router eröffnet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und passt sich nahtlos an die unterschiedlichsten Lebensstile an – besonders im Berufsalltag. Geschäftsreisende profitieren davon, selbst in Hotels, Flughäfen oder in der Bahn stets eine stabile und sichere Internetverbindung zu haben, ohne auf öffentliche, oft unsichere WiFi-Netzwerke zurückgreifen zu müssen. Wer in mehreren Ländern unterwegs ist, kann dank eSIM und SIMO-Technologie mühelos zwischen verschiedenen lokalen Mobilfunkanbietern wechseln und immer zum besten Tarif online gehen – ein großer Vorteil, um Roaming-Kosten zu vermeiden und überall produktiv zu bleiben.

Für mobile Teams ermöglicht der Router das sichere Teilen einer schnellen Verbindung bei Meetings, Präsentationen oder auf Baustellen. Aber auch Familien auf Reisen, Fotografen bei Outdoor-Shootings oder Journalisten unterwegs schätzen die Flexibilität des M6E.

Viel Leistung im kompakten Design

Hierfür bringt es das Gerät auf Abmessungen von gerade einmal 140 x 86 x 19,1 mm. Zudem ist das Gehäuse nach dem Militärstandard 810H zertifiziert und somit gut gegen Stöße, Kratzer und Flüssigkeiten im Alltag gewappnet. Die Internetverbindung kann über zahlreich verschiedene Frequenzbänder im 5G- oder 4G-LTE-Netz hergestellt und per WiFi 6E mit 2x MIMO an bis zu 20 Geräte verteilt werden. Ein leistungsstarker Achtkern-Prozessor mit 2,5 GHz, 4 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher und 16 GB eMMC-Speicher sorgen für eine schnelle Verarbeitung.

Die eigentliche Bedienung erfolgt über einen 2,4 Zoll großen Touchscreen, worüber sich bequem alle wichtigen Geräteeinstellungen tätigen lassen. So lässt sich darüber nicht nur das WLAN-Netzwerk samt Kennwort konfigurieren und die aktuell verbundenen Geräte übersichtlich auslesen, auf Wunsch kann auch eine Codesperre aktiviert werden, um nicht autorisierten Gerätezugriff zu verhindern. Natürlich lassen sich die Helligkeit regulieren oder Systemupdates mit nur wenigen Fingertabs einspielen. Wird das USB-Tethering aktiviert, kann der mobile 5G-Router per Typ-C-Kabel an ein Notebook angeschlossen werden, wobei hierfür Windows-, Linux-, ChromeOS- und macOS-Geräte unterstützt werden. Die notwendige Treiber-Installation erfolgt automatisch.

Perfekte Konnektivität

Besonders herausragend sind die eSIM-Funktionen des Geräts. Während bei herkömmlichen Mobilroutern oft das zeitraubende Wechseln von SIM-Karten und das Jonglieren mit mehreren Anbietern notwendig ist, ermöglicht der Acer M6E 5G Mobile WiFi die Aktivierung und den Wechsel digitaler Mobilfunktarife direkt am Gerät, ohne physischen Kartentausch. Das erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern macht das Reisen und Arbeiten wesentlich komfortabler – insbesondere für Menschen, die regelmäßig zwischen verschiedenen Ländern oder Netzanbietern unterwegs sind. In Verbindung mit SIMO-Unterstützung und intelligenter Netzwerkerkennung profitiert man stets von der besten verfügbaren Verbindung, weil das Gerät automatisch die optimale Netzabdeckung für Ihren Standort wählt.

Herzstück ist die Implementierung von SIMO, einem Dienstleister für weltweite Datenpläne. Käufer des Acer M6E erhalten je nach Paket bis zu 20 GB weltweites Datenvolumen kostenlos, welches binnen von sechs Monaten aufgebraucht werden muss. Danach sollte man vor der Reise einen entsprechenden Plan kaufen und aktiveren. So lässt sich beispielsweise ein Global Day Pass für 7 Euro buchen, welcher in über 140 Ländern unbegrenztes Datenvolumen für einen Tag bereitstellt. Dank eSIM-Unterstützung lassen sich aber auch klassische Anbieter wie Airalo oder Holafly und natürlich das Angebot des eigenen Mobilfunkdienstes nutzen.

Einfache Bedienung, lange Laufzeiten

Doch nicht nur Geschwindigkeit und Einfachheit zählen: Besonders im digitalen Zeitalter ist das Thema Sicherheit entscheidend. Der Acer M6E 5G Mobile WiFi begegnet den Herausforderungen moderner Online-Bedrohungen mit hochaktuellen Standards. Die bei jeder Verbindung angewendete Datenverschlüsselung über VPN sorgt dafür, dass sensible Informationen vor neugierigen Blicken geschützt bleiben – egal, in welchem Umfeld man sich befindet. WiFi 6E unterstützt nicht nur rasantes Tempo und viele gleichzeitige Verbindungen, sondern setzt neue Maßstäbe für die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe auf ein Netzwerk. Der nach Militärstandard robuste und IP68-zertifizierte Router hält zudem selbst extremen Wetterbedingungen stand – ein beruhigendes Plus an Sicherheit für Outdoor-Einsätze oder bei unvorhergesehenen Umständen.

Auch die Alltagsnutzung gestaltet sich angenehm unkompliziert: Der großzügige Akku macht unabhängig von der Steckdose, sodass man bis zu 28 Stunden lang online bleiben kann, ohne zwischendurch nach dem nächsten Ladegerät suchen zu müssen. Der integrierte, 8.000 mAh starke Akku kann sogar als Powerbank herhalten, um auch das Smartphone aufzuladen. Die kinderleichte Verwaltung und das smarte Zusammenspiel aus Bluetooth- sowie USB-Type-C-Kompatibilität runden das Nutzererlebnis ab.

Mit dem Acer M6E 5G Mobile WiFi holt man sich nicht nur ultraschnelles Internet überall in die Tasche, sondern auch die Sicherheit und Flexibilität, die für ein effizientes, mobiles Arbeitsleben benötigt wird. Für Vielreisende, digitale Nomaden, Berufsgruppen mit Outdoor-Fokus oder Familien unterwegs ist der M6E die ideale Lösung – ein Router, der mitdenkt, schützt und verbindet, wann immer man es benötigt – und das für nur 265 Euro!

Acer Connect M6E 5G Mobile WiFi Modell Acer Connect M6E 5G Mobile WiFi Mobilfunkstandards 5G NR

FDD/TDD mit bis zu 3,27 Gbit/s Downlink, 1,75 Gbit/s Uplink

Globale NR-Bänder: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79



4G LTE

FDD/TDD mit bis zu 1,0 Gbit/s Downlink, 211 Mbps Uplink

LTE CAT Downlink / LTE CAT 18 Uplink

Globale LTE-Bänder: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B29, B30, B32, B38, B40, B41, B42, B48, B66, B71 WLAN-Standards WiFi 6E, 802.11 b/g/n/ac/ax 2x2 mit 2,4, 5,0 und 6,0 GHz

maximal 20 Geräte SIM-Unterstützung Physische SIM (Nano-SIM) und virtuelle SIM Anschlüsse USB Typ-C, Tethering Display 2,4 Zoll Hardware Mediatek MTK24M Octa Core mit bis zu 2,5 GHz

4 GB LPDDR4X / 16 GB eMMC Akku 8.000 mAh Sicherheitsfunktionen WPA3, VPN Abmessungen / Gewicht 140 x 86 x 19,1 mm

295 g Preis etwa 269 Euro

