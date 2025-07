Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir testeten nicht nur das Gigabyte Aero X16 oder den Teamgroup T-Create mit XMP- und EXPO-Profil, sondern stellten auch die Cooler Master Hyper 612 Apex, die WD Red Pro mit 26 TB, das Gigabyte X870E AORUS Pro Ice und die Seagates MOZAIC 3+ sowie das Nothing CMF Phone 2 Pro auf den Prüfstand. Weiterhin spielten wir Len's Island an und unterzogen dem Corsair Void Wireless V2 einen umfangreichen Praxistest. Zu guter Letzt standen das Acer TravelMate P6 14 AI und die Mackie CR5BT auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 10.07.2025: Gigabyte Aero X16 im Test

Das Gigabyte Aero X16 will ein schlankes und zugleich leistungsfähiges Gaming-Notebook sein. Hierfür kombiniert es einen AMD-Ryzen-AI-Prozessor mit einer mobilen NVIDIA-GeForce-RTX-50-Grafiklösung in einem kompakten 16-Zoll-Gehäuse, das sich größtenteils auf das Wesentliche besinnt. Wir haben eine rund 1.500 Euro teure Testkonfiguration durch unseren Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Freitag, 11.07.2025: Teamgroup T-Create mit XMP- und EXPO-Profil im Test

Für eine ausgewogene Leistung in Kombination aus Prozessor und Arbeitsspeicher muss es nicht immer auch der High-End-Speicher sein. Mit dem Teamgroup T-Create DDR5-7200 CL34 haben wir ein DDR5-Speicherkit im Test, welches verschiedene XMP- und EXPO-Profile zu bieten hat, die wir einmal unter die Lupe genommen haben... [weiterlesen]

Sonntag, 13.07.2025: Cooler Master Hyper 612 Apex im Test

Cooler Masters Hyper 612 Apex ist ein Luftkühler, der mal nicht durch eine RGB-Beleuchtung, sondern durch ein minimalistisch-elegantes Design auffällt. Das Single-Towermodell wird direkt mit zwei Lüftern ausgeliefert und soll laut Cooler Master unter anderem wegen seiner superleitenden Verbund-Heatpipes besonders wirksam kühlen... [weiterlesen]

Montag, 14.07.2025: WD Red Pro mit 26 TB im Test

Western Digital aktualisiert die Red-Pro-Serie durch ein Modell mit 26-TB-Speicherplatz. Das neue Top-Modell schiebt die Grenze des technisch Machbaren vor dem Einsatz von HAMR um 2 TB weiter nach oben. Mit OptiNAND und Helium-Füllung bietet die WD Red Pro für den Einsatz in großen Pro-NAS an... [weiterlesen]

Montag, 14.07.2025: Gigabyte X870E AORUS Pro Ice im Test

Gigabytes X870E AORUS Pro Ice ist aufgrund der hellen Optik für weiße System-Builds interessant und stellt zu den dominierenden, dunklen Mainboards, eine gelungene Abwechslung dar. Von der Farbe abgesehen, ist das X870E AORUS Pro Ice baugleich mit dem X870E AORUS Pro. Letzteres ist der dunkle Bruder des hellen Ice-Modells. Demnach gilt dieser Test auf der technischen Ebene beide Modelle. In unserem Test werden wir das Gigabytes X870E AORUS Pro Ice ausführlich durchleuchten... [weiterlesen]

Dienstag, 15.07.2025: Seagates MOZAIC 3+ im Test

Lange mussten wir warten, heute sind sie im Test, Seagates erste HAMR-Festplatten aus den Serien Exos M und IronWolf Pro mit einer Speicherkapazität von jeweils 30 TB. Die ST30000NT011 und ST30000NM004K müssen sich auf unserem Testparcours behaupten und zeigen, was die neue Technologie zu leisten im Stande ist... [weiterlesen]

Dienstag, 15.07.2025: Entspanntes Survival auf Len's Island

Survival-Spiele erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit. Entsprechend groß ist die Masse an Spielen, die in diesem Genre über das Jahr hinweg das Licht der Welt erblickt. Gerade wenn ein Spiel sich über mehrere Jahre hinweg im Early Access befindet, glaubt man dieses schnell tot. Ein Beispiel dafür, dass das nicht immer stimmt, ist Len’s Island, welches gerade Ende Juni auf Steam veröffentlicht wurde... [weiterlesen]

Mittwoch, 16.07.2025: Nothing CMF Phone 2 Pro im Test

Das Nothing CMF Phone 2 Pro scheint alles an Bord zu haben, was man von einem modernen Smartphone erwartet. Was brauchen wir also wirklich? Das ist eine Frage, die beim Testen von Smartphones von Zeit zu Zeit aufkommt. Die meisten Leute kommen nicht weiter als bis zu Aussagen wie "ein reibungslos funktionierendes Gerät" und "eine gute Kamera". Das Nothing CMF Phone 2 Pro erfüllt genau diese Beschreibungen, auch wenn es nur 250 Euro kostet. Wo die Schwächen liegen, erörtern wir in diesem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 16.07.2025: Corsair Void Wireless V2 im Test

Nach der Aussage von Corsair ist es eine neu aufgelegte Ikone im Bereich der Gaming-Headsets, die wir heute von Corsair im Test haben. Die VOID-Serie gibt es bereits seit mehreren Jahren und jetzt gibt es das neue VOID Wireless V2... [weiterlesen]

Donnerstag, 17.07.2025: Acer TravelMate P6 14 AI im Test

Ein kompaktes und leichtes 14-Zoll-Format, ein schneller Core-Ultra-200V-Prozessor von Intel sowie ein stabiles Gehäuse mit Karbonfaser und einer Magnesium-Aluminium-Legierung sollen das Acer TravelMate P6 14 AI zu einem leistungsstarken und portablen Alltagsbegleiter speziell für das Business-Umfeld machen. Wie sich das Gerät im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben eine mittlere Konfiguration für knapp über 1.500 Euro auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 18.07.2025: Mackie CR5BT im Test

Mit den CR5BT bietet Mackie eine Weiterentwicklung seiner kompakten Aktivlautsprecher an, die sich sowohl an Content-Creator als auch an Alltagsnutzer richten. In diesem Test werfen wir einen detaillierten Blick auf das 5-Zoll-Modell der CR-Serie mit Bluetooth-Support, das sich als vielseitiger Allrounder für verschiedene Einsatzbereiche empfiehlt. Dabei prüfen wir nicht nur die technischen Eigenschaften, sondern auch Verarbeitung, Bedienkomfort und Klangqualität im praktischen Einsatz... [weiterlesen]