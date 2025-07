Werbung

Gigabytes X870E AORUS Pro Ice ist aufgrund der hellen Optik für weiße System-Builds interessant und stellt zu den dominierenden, dunklen Mainboards, eine gelungene Abwechslung dar. Von der Farbe abgesehen, ist das X870E AORUS Pro Ice baugleich mit dem X870E AORUS Pro. Letzteres ist der dunkle Bruder des hellen Ice-Modells. Demnach gilt dieser Test auf der technischen Ebene beide Modelle. In unserem Test werden wir das Gigabytes X870E AORUS Pro Ice ausführlich durchleuchten.

Für die meisten Interessenten ist ein Faktor von größter Bedeutung: der Preis. Und das auch zurecht, denn die Mainboard-Preise sind aktuell nicht mehr dort, wo sie vor fünf Jahren noch lagen. Darauf muss man sich 2025 einstellen, wenn der Kauf des Systems ernst wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass für ein solides Mainboard Unmengen an Geld investiert werden muss. Gigabytes X870E AORUS Pro (Ice) wechselt für einen Betrag um 340 Euro den Besitzer und für diesen Preis gibt es eine gute Ausstattung und dazu den größten Chipsatz für den Sockel AM5, inklusive USB4.

Vom physischen Clear-CMOS-Button abgesehen, bietet das Gigabyte X870E AORUS Pro (Ice) für alle, die das volle AM5-Spektrum mitnehmen wollen, eine umfangreiche Ausstattung, was natürlich die PCIe-5.0-Unterstützung mit einschließt. Die verbaute CPU-Spannungsversorgung reicht für alle AM5-Prozessoren aus und sowohl im Storage- und USB-Bereich hat diese Platine einiges zu bieten.

Egal ob nun das Non-Ice- (schwarz) oder das Ice-Modell (weiß): Gigabyte setzt auf das bewährte ATX-Format und hinterlässt im Bereich des VRM-Bereichs und auch für die zahlreichen M.2-M-Key-Schnittstellen eine große Anzahl an Kühlern. Speziell bei der Ice-Version fällt glücklicherweise auf, dass auch die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke in Weiß gehalten sind. Gigabyte zieht die Farbwahl also konsequent durch.

Die technischen Eigenschaften

Das Gigabyte X870E AORUS Pro (Ice) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Gigabyte X870E AORUS Pro (Ice) in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

X870E AORUS Pro (Ice) Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 20 Phasen (16+2+2)



Spannungswandler:

16x Infineon PMC41410 (VCore, 80A)

2x Infineon PMC41410 (SoC, 80A)

2x OnSemi NTMFS4C10N (Misc, 46A)

2x OnSemi NTMFS4C06N (Misc, 69A)



PWM-Controller:

1x Infineon XDPE192C3B, max. 12 Phasen, VCore und SoC)

1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc) Preis

ab 322 Euro Webseite Gigabyte X870E AORUS Pro Ice

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.200 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über AMD X870E Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E



1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)

2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000, 1x shared)

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E USB CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern)

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (2x extern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 (extern)

1x HDMI 1.4 (intern)

2x DisplayPort 1.4 (über USB4/iGPU)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm QCNCM865, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.3

Thunderbolt - LAN 1x 2,5-GBit/s-LAN (Realtek RTL8125D)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover und PCH-Kühler

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

2x 4-Pin-System-FAN/Pump-Header

4x 4-Pin System-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, Power-Button, Reset-Button, PCIe-Release-Button



Extern: Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mehrsprachiger Installations-Guide

Mainboard-Infoheft

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

G-Connector

Noise-Detection-Kabel

AORUS-Sticker

Viel Zubehör legt Gigabyte nicht in die Verpackung. Auffinden konnten wir einen mehrsprachigen Installations-Guide, ein kurzes Mainboard-Infoheft, zwei SATA-Kabel, den G-Connector und auch die WLAN-Antenne. Selten haben wir bislang jedoch ein Noise-Detection-Kabel ausfindig machen können. Mit diesem Kabel kann der Anwender auf die Jagd nach störenden Geräuschquellen gehen.