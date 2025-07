Werbung

Das Nothing CMF Phone 2 Pro scheint alles an Bord zu haben, was man von einem modernen Smartphone erwartet. Was brauchen wir also wirklich? Das ist eine Frage, die beim Testen von Smartphones von Zeit zu Zeit aufkommt. Die meisten Leute kommen nicht weiter als bis zu Aussagen wie "ein reibungslos funktionierendes Gerät" und "eine gute Kamera". Das Nothing CMF Phone 2 Pro erfüllt genau diese Beschreibungen, auch wenn es nur 250 Euro kostet. Wo die Schwächen liegen, erörtern wir in diesem Test.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

Speicher und Farbe

CMF ist ein Label von Nothing mit Sitz in London. Es ist niedriger positioniert als die Modelle ohne CMF im Namen. Wenn man die Verpackung sieht und das Telefon in der Hand hält, ist die unterschiedliche Signatur der Marke deutlich sichtbar. Für alle, die gerne ein unverwechselbares Telefon haben möchten, ist dieses Gerät eine gute Wahl.

Im Handel wird meist die günstigere Version verkauft, das heißt eine Variante mit 128 GB On-Board-Speicher. Das ist nicht besonders viel, aber spart etwas Geld. Die Version mit 256 GB an Bord kostet 30 Euro mehr und ist derzeit nur über den Shop des Herstellers erhältlich. Die Version mit einer kleineren Speicherkapazität ist nicht unbedingt eine schlechte Wahl. Anders als beispielsweise bei den günstigeren Galaxy-Handys kann man den Speicher des CMF Phone 2 Pro erweitern. Kunden können eine MicroSD-Speicherkarte - die für wenig Geld erhältlich ist - in das Gerät stecken und haben dann plötzlich genug Platz für alle Filme, Fotos und Musik, die sie sich vorstellen können. Nach Angaben von Nothing können Karten mit einer Größe von bis zu 2 TB in das Gerät gesteckt werden.

Das CMF Phone 2 Pro hat Charisma. Wer das noch unterstreichen will, kann zwischen zwei auffälligen Farben wählen, in denen das Telefon - neben den Standardversionen Weiß und Schwarz - angeboten wird: Grün und leuchtendes Orange.