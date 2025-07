Werbung

Western Digital aktualisiert die Red-Pro-Serie durch ein Modell mit 26-TB-Speicherplatz. Das neue Top-Modell schiebt die Grenze des technisch Machbaren vor dem Einsatz von HAMR um 2 TB weiter nach oben. Mit OptiNAND und Helium-Füllung bietet die WD Red Pro für den Einsatz in großen Pro-NAS an.

Mit der WD Red Pro, 26 TB, WD260KFGX haben wir das neue Top-Modell in Sachen Kapazität der WD-Red-Pro-Serie im Test. Auf der Grundlage der weiteren Verwendung der OptiNAND- und EAMR-Technologie bleibt auf dem Datenblatt erst einmal alles beim Alten. Mit 287 MB/s maximaler Transferrate, 512 MB Cache und dem bewährten 10-Platter-Design, mit NAND-Speicher zur Auslagerung von Betriebsdaten, werden die Änderungen im Vergleich zur 24-TB-Variante eher von geringer Natur ausgefallen sein. Dennoch konnte so die Speicherkapazität je Platter auf 2,6 TB erhöht werden, da weiterhin nur zehn Platter in dem Standard-3,5-Zoll-Gehäuse Verwendung finden können.

Wie auch bei der 24-TB-Variante ist positiv hervorzuheben, dass WD mittlerweile seine Angabe zu den maximalen Lesefehlern je gelesenen Wert auf 1 je 10^15 angehoben hat und damit auf das marktübliche Niveau. Genau so wurden auch die anderen Angaben auf das Level der Enterprise-Serien gesteigert . Diesen Schritt hatten wir Anfang 2023 bei Seagate auch bereits gesehen.

Produziert wird die WD260KFGX laut Western Digitals Datenblatt in Thailand. Mit einem Blick auf die Bilder des Musters fällt neben dem deutlich helleren Etikett auch auf, dass die Unterseite mit dem SATA-Anschluss leicht verändert wurde. Der 2-Pin-Anschluss fällt nun deutlich kleiner aus. Ebenfalls wurden auch die Maße der Platine auf der Unterseite deutlich reduziert - alles für mehr Gehäusevolumen innerhalb des 3,5-Zoll-Standards.



Für diesen Test konnten wir zunächst nur ein Muster erhalten; sollten wir im Nachhinein ein weiteres Exemplar bekommen, so würden wir die Ergebnisse dazu nachliefern.

Technische Daten