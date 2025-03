Werbung

Diese Woche war voll mit Tests zu Grafikkarten. Wir warfen pünktlich zum Start der AMD Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT einen ausführlichen Blick auf die neuen AMD-Modelle und die ersten Custom-Design, aber auch auf die NVIDIA GeForce RTX 5070 als Gegenstück und auch hier auf die ersten Boardpartner-Modelle. Die INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 stand in den letzten Tagen ebenso auf dem Prüfstand wie der ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM, die Corsair EX400U USB4-SSD und das Samsung Galaxy S25 sowie das Nothing Phone (3a) Pro. Außerdem haben wir Avowed angespielt und den Alienware AW2725Q getestet.

Donnerstag, 27.02.2025: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM im Test

Der ASUS ROG Swift PG27UCDM setzt auf das neue QD-OLED-Panel der vierten Generation von Samsung, das die UHD-Auflösung mit dem 27-Zoll-Format kombiniert und dank 240 Hz eine erstklassige Gaming-Performance verspricht. Darüber hinaus integriert ASUS eine maximale Ausstattung samt Näherungssensor, was Burn-In-Effekte weiter minimieren soll. Wir haben dem Neuzugang in unserem Test ausgiebig auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Freitag, 28.02.2025: INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 im Test

Seit rund einer Woche ist die NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti auf dem Markt. Nachdem wir uns bereits die ersten Custom-Modelle von ASUS, Gigabyte und MSI näher angeschaut hatten, traf kürzlich mit der INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 ein weiterer Ableger in der Redaktion ein, der sich als Einstiegsmodell preislich und technisch an den NVIDIA-Vorgaben orientiert, jedoch mit einem eigenen und doch sehr kompakten Kühlsystem ausgerüstet ist. Wie sich das Modell in der Praxis schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Freitag, 28.02.2025: AMD stellt die Radeon-RX-9070-Karten offiziell vor

Endlich ist es so weit und AMD stellt die RDNA-4-Architektur sowie die dazugehörigen Grafikkarten, zu denen wir heute die technischen Details nennen können, offiziell vor. Die Tests der Karten werden dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Vorweg sei gesagt: Mit der Radeon-RX-9070-Serie greift AMD nicht nach der Leistungsspitze, sondern will sich auf ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis konzentrieren. Dies ist allerdings bereits seit Monaten bekannt und wurde auch entsprechend von AMD so kommuniziert, sodass niemand von überrascht sein sollte... [weiterlesen]

Samstag, 01.03.2025: Corsair EX400U USB4-SSD im Kurztest

Mit den X870E-Mainboards wird der bis 40 GBit/s schnelle USB4-Anschluss von AMD aus zur Pflicht und wird auf diesen Platinen mit dem ASM4242-USB4-Controller von ASMedia realisiert, der selbst mit dem PCIe-4.0-x4-Interface über den AM5-Prozessor angebunden wird. Die dazu passenden USB4-SSDs im externen, tragbaren Format kommen nun nach und nach zum Vorschein. Corsair EX400U-SSDs wurde Anfang dieses Jahres angekündigt, und sind inzwischen verfügbar. Von Corsair haben wir die 2-TB-Variante für einen Test erhalten. Kann die EX400U den USB4-Standard in der Praxis ausreizen... [weiterlesen]

Sonntag, 02.03.2025: Avowed angespielt

Das Jahr 2025 ist für Fans von Rollenspielen bisher gut gestartet, denn gerade erst ist Kingdom Come Deliverance 2 erschienen. Nun haben die Macher des gefeierten Fallout: New Vegas, die Obsidian Studios, ihr neuestes Werk veröffentlicht. Avowed ist am 18. Februar 2025 für Xbox Series X/S und PC erschienen... [weiterlesen]

Montag, 03.03.2025: Samsung Galaxy S25 im Test

In diesem Test dreht es sich um das Galaxy S25, ein Gerät, das gerade einmal 162 g wiegt. Es ist ein Modell, mit dem Samsung mehr oder weniger zeigt, wozu man fähig ist, wenn es um kompakte Handys geht. Im Vergleich zum S25 Ultra ist es ein kleines Gerät. Es hat einen 6,2-Zoll-Bildschirm, während der Bildschirm des Spitzenmodells 6,9 Zoll misst. Trotzdem bietet das S25 viele der Vorteile seines großen Bruders. Deshalb ist es eine interessante Wahl und in diesem Artikel stellen wir es genauer vor... [weiterlesen]

Dienstag, 04.03.2025: Nothing Phone (3a) Pro im Test

Neben dem regulären Phone (3a) hat Nothing auch ein Pro-Modell vorgestellt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein völlig anderes Gerät. Vieles ist gleich, aber die Kameras und der Preis sind es nicht. Wir haben uns an die Arbeit gemacht und uns das Gerät näher angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 04.03.2025: Founders Edition und ASUS Prime der GeForce RTX 5070 im Test

Heute nun wollen wir uns mit der GeForce RTX 5070 das vierte Modell der Blackwell-Generation anschauen. Anders als bei der GeForce RTX 5070 Ti bietet NVIDIA hier auch wieder eine Founders Edition an. Zusammen mit der ASUS Prime GeForce RTX 5070 schauen wir uns an, wo NVIDIA das vierte Blackwell-Modell positioniert, welche Leistungsvorteile es gegenüber den Vorgängern gibt und welche weiteren Vor- (und auch Nachteile) wir sehen... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.03.2025: Alienware AW2725Q im Test

Nachdem wir uns bereits die Interpretationen von ASUS und MSI angeschaut hatten, steht heute der Alienware AW2725Q auf dem Programm – der nächste 4K-QD-OLED-Monitor im 27-Zoll-Format. Die Ausstattung unterscheidet sich dabei von den beiden Konkurrenz-Modellen. Ob das eine gelungene Taktik ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.03.2025: Zwei Custom-Designs der GeForce RTX 5070 im Test

Auf den gestrigen Test der GeForce RTX 5070 in Form der Founders Edition und des Prime-Modells von ASUS folgen heute zwei Custom-Designs. Bei diesen handelt es sich um die Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC und MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio. Die grundsätzlichen Voraussetzungen ändern sich nicht und somit wird der Fokus auf der Leistung sowie den Messwerten zur Kühlung liegen. Zudem fällt heute der Startschuss der Radeon-RX-9070-Serie, mit der sich die Karten ebenfalls vergleichen lassen müssen... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.03.2025: Modelle der Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT im Test

Nach der offiziellen Vorstellung in der vergangenen Woche geht es heute an die Tests zur Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT auf Basis der RDNA-4-Architekur. Im Test haben wir mehrere Custom-Designs der Partner wie ASUS, Powercolor und Sapphire. Dabei sind zwei Modelle der Radeon RX 9070 und drei der Radeon RX 9070 XT. Wie sich die Radeon-RX-9070-Serie und die einzelnen Modelle gegen die Konkurrenz in Form der GeForce RTX 5070 (Ti) behauptet, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

