Wenn es um Smartphones geht, gibt es jedes Jahr ein paar Schlüsselmomente und die Einführung des Samsung Galaxy S25 Ultra, das wir hier besprechen, ist einer davon. Mit dem Gerät zeigt Samsung, was es in Sachen Smartphone-Technologie zu bieten hat. Das S25 Ultra ist ein echtes Flaggschiff, wie wir in diesem Test zeigen werden.

Neben Apple ist Samsung einer der großen Player auf dem Smartphone-Markt. Im Gegensatz zum US-Unternehmen aus Cupertino stellen die Südkoreaner allerdings kein eigenes Betriebssystem für Smartphones her. Samsung setzt an dieser Stelle auf Android. In dieser Generation von S25 werden die neuesten Chips aus der Snapdragon-Familie von Qualcomm eingesetzt. Diese unterscheidet sich von der vorherigen Serie, bei der die Marke auch Modelle mit Exynos-Chips aus der eigenen Küche hatte.

Die S25-Serie besteht aus drei Modellen. Das Einsteigermodell ist das Galaxy S25 mit einem 6,2-Zoll-Bildschirm. Das S25+ hat mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm die gleiche Größe wie die meisten modernen Smartphones auf dem Markt, und das S25 Ultra ist mit seinem 6,9-Zoll-Bildschirm das Spitzenmodell - und das größte. Der Bildschirm sollte eine hohe Spitzenhelligkeit erreichen, die unter Standardbedingungen knapp über 600 nits liegt.

In jedem der drei Modelle findet sich der neuen Qualcomm Snapdragon 8 Elite, den Qualcomm speziell für den Großkunden Samsung "optimiert" hat. Dies ist die Variante mit acht Kernen, also nicht die mit sieben Kernen, über die Gerüchte kursieren. Vor einiger Zeit konnten wir bereits kurz die Leistung dieses Chips in einem Qualcomm-Prototyp testen.

Hier eine Tabelle mit den Modellvarianten der neuen S25-Serie.