In diesem Test dreht es sich um das Galaxy S25, ein Gerät, das gerade einmal 162 g wiegt. Es ist ein Modell, mit dem Samsung mehr oder weniger zeigt, wozu man fähig ist, wenn es um kompakte Handys geht. Im Vergleich zum S25 Ultra ist es ein kleines Gerät. Es hat einen 6,2-Zoll-Bildschirm, während der Bildschirm des Spitzenmodells 6,9 Zoll misst. Trotzdem bietet das S25 viele der Vorteile seines großen Bruders. Deshalb ist es eine interessante Wahl und in diesem Artikel stellen wir es genauer vor.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

Das S25 ist auf mehreren Ebenen ein besonderes Gerät für Samsung. Seine Abmessungen machen es zu einem Konkurrenten für das iPhone 16, das einen noch etwas kleineren Bildschirm hat, aber gleichzeitig auch etwas schwerer ist. Der 6,1-Zoll-Bildschirm des S25 bietet eine Standardhelligkeit von 700 nits, kann aber Spitzenwerte von bis zu 2.600 nits liefern. Dank seiner 2.340 x 1.080 Pixel bietet der mit 120 Hz verstärkte Bildschirm ziemlich viele Details. Klein aber fein, würden wir sagen.

Die Technologie des Telefons entspricht der der anderen Modelle der S25-Familie, dem S25+ und dem S25 Ultra. Auch hier kommt ein Snapdragon 8 Elite zum Einsatz, das neue, schnelle Spitzenmodell von Qualcomm. Der Prozessor macht dieses Gerät in jedem Fall zu einem schnellen Telefon. Das ist nicht nur jetzt wichtig, sondern auch in der Zukunft. Schließlich bietet Samsung sieben Jahre lang Updates an. Nach diesen sieben Jahren wird die aktuelle High-End-Leistung nicht mehr so hoch sein, aber dann könnte das Gerät immer noch für einfache Aufgaben nutzbar sein. So will man die Investition in das S25 lohnenswert machen.

Sehr günstig ist das Handy nämlich nicht. Die Einstiegsversion hat nur 128 GB Speicher an Bord und kostet rund 750 Euro. Leider kann man diese Speicherkapazität auch nicht erweitern. Gegen einen Aufpreis können sich Käufer auch für 256 GB oder 512 GB Speicherplatz entscheiden. Allerdings sind alle Modelle des S25 mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet.