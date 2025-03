Werbung

Auf den gestrigen Test der GeForce RTX 5070 in Form der Founders Edition und des Prime-Modells von ASUS folgen heute zwei Custom-Designs. Bei diesen handelt es sich um die Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC und MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio. Die grundsätzlichen Voraussetzungen ändern sich nicht und somit wird der Fokus auf der Leistung sowie den Messwerten zur Kühlung liegen. Zudem fällt heute der Startschuss der Radeon-RX-9070-Serie, mit der sich die Karten ebenfalls vergleichen lassen müssen.

Die GeForce RTX 5070 setzt das bekannte Schema der Blackwell-Karten fort und bietet im Vergleich zur RTX 4070 nur einen moderaten Leistungszuwachs von etwa 20 %. Dies war angesichts der technischen Daten zu erwarten, wobei neue Funktionen wie Multi Frame Generation noch nicht vollständig in die Bewertung einfließen können. Zudem bleibt unklar, wie sich Blackwell-Karten mit kommenden Render-Technologien wie Mega Geometry und neuronalem Rendering weiterentwickeln werden.

Besonders auffällig ist, dass die RTX 5070 nur knapp vor der RTX 4070 Super liegt, die im letzten Jahr eine deutliche Leistungssteigerung durch eine erweiterte GPU-Ausstattung erhielt. Der Speicherausbau bleibt mit 12 GB unverändert, was für aktuelle mittlere Auflösungen ausreicht, jedoch langfristig mit 16 GB zukunftssicherer wäre. Möglicherweise könnten speichersparende KI-Technologien diese Limitierung in der Zukunft ausgleichen.

Die Leistungssteigerung der RTX 5070 geht mit einer höheren Leistungsaufnahme von 250 W einher, wobei die Effizienz insbesondere in Kombination mit DLSS und Multi Frame Generation verbessert werden kann. Preislich bleibt die Karte auf dem Niveau der RTX 4070 Super mit einem Einstiegspreis von 649 Euro. Allerdings zeigen die Tests, dass die Founders Edition unter Last unangenehm laut ist und hohe Temperaturen erreicht, was NVIDIA an die Grenzen des Akzeptablen bringt.

Los geht es mit einem Blick auf die technischen Daten:

Gegenüberstellung der Modelle

NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio Preis 649 Euro - 799 Euro Boost-Takt 2.510 MHz 2.625 MHz 2.610 MHz Power-Limit 250 W 250 W 250 W Power-Limit-Spanne 175 bis 250 W 175 bis 300 W

175 bis 280 W Abmessungen 242 x 112 x 40 mm 327 x 132 x 56 mm 338 x 140 x 50 mm Slotanzahl 2 2,5 2,5 Anzahl der Lüfter 2 3 3 Lüfterdurchmesser 90 mm 105 mm 95 mm An/Abschalttemperatur 52 / 36 °C 54 / 34 °C 56 / 38 °C Anlaufdrehzahl ~ 700 RPM ~ 600 RPM ~ 800 RPM Last-Drehzahl ~ 2.380 RPM ~ 1.280 RPM ~ 1.350 RPM Dual-BIOS Nein Ja Ja

Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC

Gigabyte bietet innerhalb der GeForce-RTX-5070-Serie zahlreiche Modelle an, von denen nur noch die Aorus-Master-Variante über der von uns getesteten GeForce RTX 5070 Gaming OC anzusiedeln ist. Auch SFF-Karten und weiße Modelle sind bei Gigabyte zu finden.

Hinsichtlich der besonderen Funktionen können wir zur Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC noch sagen, dass die Lüfter über die Halo-RGB-Beleuchtung verfügen und auch die Stirnseite über ein beleuchtetes Element verfügt. Darüber hinaus gibt es eine Backplate aus Metall und ein Dual-BIOS.

Einen Preis gibt Gigabyte für seine Karten üblicherweise nicht an. Dies überlässt man dem Markt.

MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio

Auch MSI hat ein umfangreiches Angebot verschiedener Modelle der GeForce RTX 5070. Die von uns getestete GeForce RTX 5070 Gaming Trio bewegt sich am oberen Ende dessen, was preislich angeboten wird. Mit der GeForce-RTX-50-Serie hat MSI sein Angebot an Karten noch einmal deutlich erhöht.

Die Bilder sagen sicherlich schon viel zur Optik der Karte. Hier sind allerdings die drei beleuchteten RGB-Streifen nicht zu erkennen, die sich diagonal auf der Front zeigen. Auf der Rückseite sind gleich zwei Elemente auffällig: Einerseits ist die Backplate zu weiten Teilen mit einer gebürsteten Oberfläche versehen und dann gibt es auch noch einen MSI-Drachen mit Regenbogen-Oberfläche, was auf einem der Bilder der oben eingebundenen Galerie gut zu erkennen ist.

Abschließend hätten wir noch die Preise, die uns MSI für seine Modelle nennt: