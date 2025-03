Werbung

Mit den X870E-Mainboards wird der bis 40 GBit/s schnelle USB4-Anschluss von AMD aus zur Pflicht und wird auf diesen Platinen mit dem ASM4242-USB4-Controller von ASMedia realisiert, der selbst mit dem PCIe-4.0-x4-Interface über den AM5-Prozessor angebunden wird. Die dazu passenden USB4-SSDs im externen, tragbaren Format kommen nun nach und nach zum Vorschein. Corsair EX400U-SSDs wurde Anfang dieses Jahres angekündigt, und sind inzwischen verfügbar. Von Corsair haben wir die 2-TB-Variante für einen Test erhalten. Kann die EX400U den USB4-Standard in der Praxis ausreizen?

Mit dem USB4-Standard wurden auf der einen Seite die Anforderungen gesteigert, sprich es wird ein Mainboard oder alternativ eine Add-In-Karte mit USB4-Ports und natürlich ein kompatibles, externes Speichermedium benötigt. Im Gegenzug werden die Transferraten im Lesen und im Schreiben im Vergleich zum USB-3.2-Gen2- (10 GBit/s) und USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) im Maximum auf 40 GBIt/s gesteigert, was in bis zu 4.000 MB/s netto an sequentieller Datenrate resultiert.

Demnach lassen sich auch große Dateien in größerer Anzahl schnell übertragen und transportieren. Für den einen oder anderen wird das sicherlich von großer Bedeutung sein.

Die technischen Daten

Generell bietet Corsair die externe EX400U-USB4-SSD in drei Speicher-Varianten an: 1 TB, 2 TB und 4 TB. Von Corsair erhielten wir für diesen Kurztest die 2-TB-Version. In der unten abgebildeten Tabelle sind alle wichtigen Eigenschaften zur Corsair EX400U einsehbar:

Die technischen Daten zur Corsair-EX400U-Serie Technische Daten

CSSD-EX400U1TB CSSD-EX400U2TB CSSD-EX400U4TB Hersteller Corsair Formfaktor Tragbare SSD Größe (L x B x H) 64,3 x 64 x 12 mm (Hersteller)

64 x 63,5 x 12,5 mm (gemessen) Gewicht 48,8 g (2 TB) Material Kunststoff Speicherkapazität 1 TB 2 TB 4 TB Schnittstelle USB4 (40 GBit/s, USB-C) Lesen / Schreiben bis 4.000 / 3.500 MB/s bis 4.000 / 3.600 MB/s Controller Phison PS2251-21 NAND 3D-NAND DRAM-Cache Nein NAND-Cache Dynamic SLC-Cache TBW 250 TB 500 TB 1.000 TB MTBF 1,4 Millionen Stunden Leistungsaufnahme lesen (⌀) 4,5W 4,5W 4,5W Leistungsaufnahme schreiben (⌀) 4,0W 4,1W 4,1W Betriebstemperatur 0°C bis +70°C Preis ab 161 Euro 239,99 Euro (Corsair) unbekannt Herstellergarantie 3 Jahre

Mit den von uns selbst gemessenen Abmessungen 64 x 63,5 x 12,5 mm ist Corsairs EX400U ultrakompakt und kann mit dem menschlichen Auge betrachtet als quadratisch angesehen werden. An Gewicht haben wir lediglich 48,8 g gemessen. Bei allen drei Speicher-Versionen steckt im Inneren der Phison-PS2251-21-Controller, der für den USB4-Einsatzzweck ins Leben gerufen wurde und natürlich eine ideale Wahl darstellt. Theoretisch hätte Corsair auch ein Modell mit 8 TB anbieten können, selbst mit dieser Speichermenge kommt der in 12 nm gefertigte Controller zurecht.

Corsair nannte uns als Speicher lediglich 3D-NAND, wobei unklar ist, ob es sich um TLC- oder gar QLC-NAND handelt. Alle drei Speicher-Varianten sollen eine Lesegeschwindigkeit bis 4.000 MB/s erreichen. Bis zu 3.500 MB/s beim Schreiben sollen mit der kleinen 1-TB-Version drin sein, wohingegen die beiden größeren Modell bis 3.600 MB/s erreichen sollen. DRAM-Cache gibt es keinen, sondern einen dynamischen SLC-Cache. Bei den TBW-Werten (Total Bytes Written) sollen es bis zu 250 TB (1 TB), 500 TB (2 TB) und 1.000 TB (4 TB) sein. Die MTBF (Mean Time Before Failure) beträgt laut Corsair generell 1,4 Millionen Stunden. Bei der Leistungsaufnahme gibt Vcorsair im Durchschnitt weniger als fünf Watt an.

Die Corsair EX400U-SSD im Detail

Schauen wir uns Corsairs EX400U einmal genauer an. Die ultrakompakten Abmessungen haben wir bereits erwähnt und es ist gerade deswegen faszinierend, dass ein kleines Gerät in dieser Größenordnung zu solch einer Performance imstande sein soll. Neben der externen SSD legt Corsair noch ein 30 cm langes USB4-Kabel (USB-C auf USB-C) bei, sodass der Anwender gleich loslegen kann.

Praktisch ist die Tatsache, dass Corsair auf der Rückseite des kleinen Gehäuses einen sehr starken Magneten angebracht hat und vornehmlich für die Befestigung an Smartphones gedacht ist. Doch kann die Corsair EX400U auch an andreren metallischen Unterlagen magnetisch befestigt werden, wie in unserem Fall am Benchtable. Um die externe SSD zu entnehmen, wird schon ordentlich Kraft genötigt. Dies hat eben zur Folge, dass die EX400U auf Metalloberflächen sicher positioniert werden kann, ohne Gefahr zu laufen, den kleinen Datenspeicher vom Tisch zu schubsen.

Als Anschluss gibt es eben lediglich den USB-C-Port, der vollständig mit dem USB4-Standard kompatibel ist, allerdings auch abwärtskompatibel zu USB-3.2-Gen2(x2) und auch mit Thunderbolt-3- und Thunderbolt-4-Anschlüssen zusammenarbeitet. Links daneben wurde eine Status-LED eingelassen, die bei Aktivität blinkt.

Benchmarks: 100% freier Speicherplatz

Corsair externe EX400U-SSD in der 2-TB-Variante haben wir mit den drei Benchmark-Tools CrystalDiskMark, ATTO Disk Benchmark und AS SSD Benchmark getestet. Ergänzend haben wir uns eine 28 GB große Datei geschnappt, um diese einmal von der EX400U zu lesen und einmal auf diese zu schreiben. Als Gegenstück haben wir die Crucials T700-Gen5-SSD mit 2 TB verwendet, die mit PCIe 5.0 x4 angebunden ist und zusammen mit dem mit PCIe 4.0 x4 angebundenen ASM4242-USB4-Controller demnach für die Corsair EX400U kein limitierender Faktor darstellt.

Mit folgendem Testsystem haben wir die Corsair EX400U2TB getestet:

Das verwendete Testsystem Prozessor

AMD Ryzen 7 7700X

Mainboard Gigabyte X870E AORUS Pro ICE (BIOS: F4a)

Arbeitsspeicher 2x 16 GB Patriot Viper XTREME 5 RGB, PVXR532G80C38K @ 5.200 MHz

Netzteil Seasonic Prime Platinum 1.200 W Netzteil

Speicher

Goodram Iridium Pro SSD 240 GB (Betriebssystem)

Crucial T700 Gen5-SSD (2 TB, PCIe 5.0 x4, Benchmarks)



Gerade CrystalDiskMark offenbarte die volle Performance mit 4.055 MB/s lesend und 3.718 MB/s schreibend. An zweite Stelle waren es mit dem ATTO-Disk-Benchmark 3,78 GB/s und 3,56 GB/s beim Lese- und Schreibvorgang. Eher konservativ unterwegs war der AS-SSD-Benchmark mit maximal 3.352 respektive 3.208 MB/s.

Interessant ist jedoch vor allem die Performance unter Windows 11. Beim Lesevorgang von der Corsair EX400U2TB auf die Crucial T700-Gen5-SSD wurden flotte 2,22 GB/s erreicht. Beim umgekehrten Fall waren es immerhin bis zu 1,31 GB/s. Wenn allerdings der SLC-Cache aufgebraucht ist, fällt die Schreibrate auf deutlich unterhalb von 500 MB/s ab.

Benchmarks: 19% freier Speicherplatz

Wenn die SSD noch völlig unbefüllt ist, glänzen nahezu alle SSDs ihren technischen Eigenschaften entsprechend. Dies kann sich dann allerdings ändern, wenn noch weniger als 20% freier Speicherplatz vorhanden ist. Aus diesem Grund haben wir die Corsair EX400U2TB bis 81% gefüllt und die Benchmarks erneut durchlaufen. An den Ergebnissen zuvor änderte sich jedoch nichts und die Corsair EX400U2TB hat beim Lesen keinerlei Probleme. Rein sequentiell betrachtet beim Schreiben auch nicht. Einzige Ausnahme stellte die Schreibvorgang der 28 GB großen Datei dar. Anfangs, als der SLC-Cache noch nicht belegt war, stieg die Datenrate bis auf 1,48 GB/s, sank dann kurze Zeit jedoch erneut auf unter 500 MB/s herab.

Festhalten können wir dennoch, dass Corsairs EX400U für die ultrakompakte Größe insgesamt eine beeindruckende Leistung auf die Beine stellt.

Fazit

Die Zeiten von großen und klobigen tragbaren Datenspeichern sind im Jahr 2025 zum Glück vorbei und der Konsument erhält immer mehr praktischere Alternativen, die gleichzeitig auch bedeutsam schneller und robuster sind als externe HDDs. Wenn große Daten möglichst schnell übertragen werden sollen, geht heutzutage neben Thunderbolt 4 und 5 kein Weg an USB4 vorbei. Anstatt bis 20 GBit/s (USB 3.2 Gen2x2) wird die maximale Transferleistung mit USB4 auf 40 GBit/s verdoppelt. Zumindest sequentiell sind bis zu 4.000 MB/s möglich, was einer PCIe-SSD entspricht, die mit PCIe 4.0 x4 angebunden ist. Wenngleich dieser Wert nur das untere Ende darstellt.

Corsairs erst frisch auf dem Markt erhältliche EX400U2TB-SSD mit kompakten Abmessungen von 64 x 63,5 x 12,5 mm bei weniger als 50 g an Gewicht stellte in der Praxis eine für diese Baugröße beeindruckende Performance bereit. Neben der uns zur Verfügung gestellten 2-TB-Variante gibt es auch eine Version mit 1 TB und 4 TB, doch theoretisch hätte Corsair auch eine 8-TB-Version anbieten können. Denn im Inneren des Kunststoff-Gehäuses steckt neben dem unspezifizierten 3D-NAND der Phison PS2251-21 als passender Controller, der bis 8 TB zurechtkommt. Einen dedizierten DRAM-Cache gibt es nicht, stattdessen wird der EX400U ein dynamischer SLC-Cache eingeräumt. Dies hat natürlich zur Folge, dass die Schreibdatenrate nach kurzer Zeit sehr schnell nach unten geht.

Zwar hatte Corsair Anfang dieses Jahres die EX400U ab dem 23. Januar in Aussicht gestellt, doch bei der Verfügbarkeit sieht es derzeit (Stand: Februar 2025) noch nicht rosig aus. Bei geizhals.de ist lediglich die kleine 1-TB-Version ab einem Preis von 161 Euro gelistet. Auf der Corsair-Webseite selbst war die größere 2-TB-Version für 239,99 Euro zu sehen. Für die große 4-TB-Variante haben wir auf der Corsair-Webseite kurzzeitig mehr als 400 Euro gesehen. Günstig ist die SSD also nicht, allerdings wird ein ordentlicher Gegenwert geboten.

Corsair gewährt für die EX400U-USB4-SSD eine Garantiezeit von 3 Jahren.

Corsair EX400U USB4-SSD Pro dank USB4 sehr schnell bis 4.000 MB/s

ultrakompakt und sehr leicht

sehr starker Magnet für Metalloberflächen

drei Varianten: 1 TB, 2 TB und 4 TB Kontra hoher Preis

Preise und Verfügbarkeit Corsair EX400U2TB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar