Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die NVIDIA GeForce RTX 5090 im Zusammenspiel mit älteren CPUs getestet, sondern auch das ASUS ROG Delta II, den Geekom A6, den Arctic Intel LGA1700/1851 Offset Contact Frame und die INNO3D GeForce RTX 5090 X3 ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Außerdem unterzogen wir der ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition einen Nachtest ohne vierten Lüfter und prüften die Corsair Nautilus 360 RS sowie die Nautilus 360 RS ARGB auf ihre Praxistauglichkeit. Zu guter Letzt hatten wir die Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 bei uns in der Redaktion.

Freitag, 31.01.2025: Die GeForce RTX 5090 im Zusammenspiel mit älteren CPUs

Viele stellen sich mit dem Erscheinen, vor allem der GeForce RTX 5090 die Frage, ob ihr aktuell eingesetzter Prozessor nicht vielleicht eine Bremse für die schnellste Grafikkarte am Markt ist. Wir haben dies am Beispiel eines Ryzen 7 7800X3D und Core i9-12900K untersucht... [weiterlesen]

Freitag, 31.01.2025: ASUS ROG Delta II im Test

Mit einer imposanten Feature-Liste kommt das neue ROG Delta II von ASUS daher, das wir uns in diesem Test genauer anschauen werden. Denn das, was ASUS uns mit dem Delta II verspricht, sollte für viele Homeoffice-User und auch Gamer eine ansprechende Kombination sein... [weiterlesen]

Sonntag, 02.02.2025: Lian Li Uni Fan SL Wireless LCD 120 ARGB und Uni Fan SL Wireless 120 ARGB im Test

Mit der Uni-Fan-SL-Wireless-Serie verblüfft Lian Li: Lüfter, die kabellos sein sollen? So ganz stimmt das Versprechen im Produktnamen dann doch nicht. Im Test wollen wir klären, in welcher Hinsicht diese Lüfter nun eigentlich kabellos sind und welche Vorteile das hat... [weiterlesen]

Montag, 03.02.2025: Geekom A6 im Test

Mit ihrem neuen Geekom A6 greifen die Taiwaner in der preissensitiven Klasse von unter 500 Euro an und bieten trotzdem einen flotten Acht-Kern-Prozessor mit einer integrierten Radeon-Grafik, üppigen 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD an. Wie sich der kleine Mini-PC in seinem typischen Aluminium-Gehäuse im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Dienstag, 04.02.2025: INNO3D GeForce RTX 5090 X3 im Test

Trotz der schlechten Verfügbarkeit der neuen GeForce-RTX-50-Grafikkarten von NVIDIA trudeln in unserer Redaktion weitere Custom-Modelle ein. Nach unserem Test zur MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC folgt nun einer zur INNO3D GeForce RTX 5090 X3, einer Karte, die zwar auf der Founders Edition aufbaut, jedoch mit einem eigenen Kühlsystem bestückt ist und als MSRP-Modell zu einem Preis von 2.329 Euro in die Läden kommen soll. Wie sich das Triple-Slot-Modell schlägt, das schauen wir uns in diesem Hardwareluxx-Test einmal genauer an... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.02.2025: Arctic Intel LGA1700/1851 Offset Contact Frame im Test

Der Arctic Intel LGA1700/1851 Offset Contact Frame ist ein neuer Montagerahmen für Arctics Liquid-Freezer-III-AiO-Kühlungen, der für eine effektivere Kühlung von LGA1851-Prozessoren sorgen soll. Durch eine verschobene Montage reagiert Arctic dabei auf den verschobenenen Hotspot dieser CPUs... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.02.2025: Die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition im Nachtest

Mit der ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition haben wir uns das Flaggschiff von ASUS bereits im Roundup zu den ersten Modellen der GeForce RTX 5080 angeschaut. Die hochwertige Verarbeitung und Anmutung der Karte ist sicherlich ein Pluspunkt, allerdings verlangt ASUS auch einen gewaltigen Aufpreis für sein Spitzenmodell. In einem Nachtest wollen wir "Schwachstellen" noch einmal unter die Lupe nehmen. Dies wären die Lautstärke und im Hinblick auf das Overclocking soll die ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition exemplarisch das Potential der GeForce RTX 5080 abbilden... [weiterlesen]

Donnerstag, 06.02.2025: Corsair Nautilus 360 RS und Nautilus 360 RS ARGB im Test

Die AiO-Kühlungen aus Corsairs Nautilus-RS-Serie sollen Nutzer ansprechen, die auf iCUE LINK verzichten können oder wollen. Dabei werden sowohl 240- als auch 360-mm-Modelle mit und ohne Beleuchtung angeboten. Der Verzicht auf iCUE LINK wirkt sich auch positiv auf die Preise aus... [weiterlesen]

Freitag, 07.02.2025: Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 im Test

Die Kombination aus hohen Taktraten, niedrigen Timings und zugleich einer möglichst hohen Kapazität, abgestimmt auf die jeweilige Plattform, sind sicherlich die Wunschvorstellung für den Arbeitsspeicher. Mit einem XTREEM-ARGB-Kit von Teamgroup schauen wir uns ein solches Kit an, welches sowohl für die aktuelle AMD- wie auch Intel-Plattform vorgesehen ist. Wir haben das Kit im Zusammenspiel mit Arrow Lake getestet... [weiterlesen]