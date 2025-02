Werbung

Der Arctic Intel LGA1700/1851 Offset Contact Frame ist ein neuer Montagerahmen für Arctics Liquid-Freezer-III-AiO-Kühlungen, der für eine effektivere Kühlung von LGA1851-Prozessoren sorgen soll. Durch eine verschobene Montage reagiert Arctic dabei auf den verschobenenen Hotspot dieser CPUs.

Die Core-Ultra-200S-Serie alias Arrow Lake für Sockel LGA1851 ist Intels aktuelle Prozessorengeneration. Gerade das Top-Modell Core Ultra 9 285K erzeugt mit seiner maximalen Turbo-Leistungsaufnahme von 250 W durchaus eine beachtliche Menge an Abwärme und stellt damit auch entsprechende Anforderungen an die Kühlung. Arctic hat mit diesen Prozessoren eigene Tests mit den aktuellen AiO-Kühlungen der Liquid-Freezer-III-Serie durchgeführt (wir haben zum Launch das Top-Modell Liquid Freezer III 420 A-RGB getestet). Dabei war laut Arctic auffällig, dass vor allem beim Hotspot des Core Ultra 9 285K der Hotspot nach Nordosten verschoben ist.

Arctic hat daraufhin einen neuen Montagerahmen für eine Offset-Montage entwickelt. Der Kühler kann damit versetzt montiert werden, so dass der Hotspot besser abgedeckt werden soll. Arctic selbst hat damit in eigenen Messungen eine um bis zu 7 K geringere Temperatur erreichen können. In einem kurzen Test wollen wir den Intel LGA1700/1851 Offset Contact Frame zum einen näher vorstellen und zum anderen auch herausfinden, ob wir auf Core Ultra 9 285K ebenfalls ein Performanceplus sehen können.

Der Offset-Montagerahmen soll noch in diesem Quartal verfügbar werden. Arctic geht von einer UVP in Höhe von 4,99 Euro aus.

Arctic nutzt bei der Liquid Freezer III für Intel-Prozessoren eine besondere Montage: Der Nutzer entfernt selbst Intels CPU Montage Mechanismus (ILM) und ersetzt ihn durch Arctics CPU-Montagerahmen. Der soll für eine gleichmäßigere Verteilung des Anpressdrucks sorgen. Der neue Offset Contact Frame wird mit vier Montageschrauben und einem kleinen Torx-Schraubendreher für die ILM-Schrauben ausgeliefert.

Im direkten Vergleich wird deutlich, dass sich der bisherige Montagerahmen und der neue Offset-Montagerahmen weitestgehend ähneln. Die beiden Montagelöcher für die Kühler-Pumpeneinheit sind aber etwa 0,5 cm nach oben gewandert, die Kühler-Pumpeneinheit kann dadurch nach oben versetzt montiert werden.