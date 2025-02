Werbung

Mit der Uni-Fan-SL-Wireless-Serie verblüfft Lian Li: Lüfter, die kabellos sein sollen? So ganz stimmt das Versprechen im Produktnamen dann doch nicht. Im Test wollen wir klären, in welcher Hinsicht diese Lüfter nun eigentlich kabellos sind und welche Vorteile das hat.

Gerade bei A-RGB-Lüftern ist die Verkabelung ein Thema: Üblicherweise hat jeder dieser Lüfter ein PWM- und ein A-RGB-Kabel. Wer zehn Gehäuselüfter verbaut, kommt so auf 20 Kabel, die verlegt und angeschlossen werden wollen. Die Hersteller haben mittlerweile schon verschiedene Lösungen entwickelt, um die Verkabelung zu vereinfachen. So gibt es Lüfter, bei denen PWM- und A-RGB-Kabel zusammengefasst werden und in einem speziellen Stecker enden. Manche Lüfter können auch direkt miteinander gekoppelt und über ein gemeinsames Kabel angebunden werden. Lian Li geht bei der Uni-Fan-SL-Wireless-Serie nun scheinbar noch einen Schritt weiter: Die Lüfter sollen laut Produktnamen kabellos sein.

Das "Wireless" sollte man allerdings nicht zu wortgetreu verstehen. Die Lüfter können zwar kabellos im 2,4-GHz-Band über einen L-Wireless-Controller gesteuert werden. Zur Stromversorgung ist aber trotzdem ein Kabel nötig. Mehrere Lüfter können dafür immerhin gekoppelt und über ein Kabel mit Strom versorgt werden.

Innerhalb der Uni-Fan-SL-Wireless-Serie gibt es aktuell eine Reihe unterschiedlicher 120-mm-Modelle. Als Basismodell kann man den Uni Fan SL Wireless 120 ARGB mit A-RGB-Beleuchtung beschreiben. Daneben gibt es mit dem Uni Fan SL Wireless LCD 120 ARGB aber auch eine Variante mit 1,6-Zoll-Display auf der Lüfternabe (so wie auch schon beim Uni Fan TL LCD 120, den wir als ersten Lüfter mit Display getestet haben). Beide Lüfter werden von Lian Li mit normal und mit gedreht orientiertem Rotor, in Schwarz und in Weiß und in Einzel- und Dreierpacks angeboten.

Im Test werden wir uns auf den Lian Li Uni Fan SL Wireless LCD 120 ARGB und den Uni Fan SL Wireless 120 ARGB mit normaler Rotor-Orientierung konzentrierten. Das LCD-Modell kostet im Handel einzeln aktuell rund 42 Euro. Für den Uni Fan SL Wireless 120 ARGB werden rund 28 Euro aufgerufen. Den Triple-Packs liegen nicht nur drei Lüfter, sondern auch ein L-Wireless-Controller bei. Beim Uni Fan SL Wireless LCD 120 ARGB kostet das Triple-Pack 135 Euro, beim Uni Fan SL Wireless 120 ARGB knapp 90 Euro.

Lian Li hat uns neben diversen Uni-Fan-SL-Wireless-Modellen auch bereits Uni-Fan-TL-Lüfter zukommen lassen. Die sind mit ihren seitlichen Unendlichkeitsspiegeln noch etwas auffälliger. Wir werden sie separat testen und dabei dann auch ausführlich mit den Uni-Fan-SL-Wireless-Modellen vergleichen.

Dem Triple-Pack Uni Fan SL Wireless 120 ARGB liegen als Zubehör diverse Zettel mit Informationen und Hinweisen, der L-Wireless-Controller mit optional nutzbarer Kabelpeitsche (endet in einem USB-2.0-Pfostenstecker und in einem PWM-Anschluss), zwölf Lüfterschrauben, ein Anschlusskabel für die Stromversorgung und ein Adapter von einem S-ATA-Stromanschluss auf drei PWM-Buchsen (für die Stromversorgung der Lüfter) bei. Die LCD-Version hat einen ganz ähnlichen Lieferumfang. Sie nutzt allerdings laut Lian Li einen anderen Empfänger. Wer LED- und LCD-Lüfter mischen möchte, soll dafür den Empfänger der LCD-Version nutzen.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: