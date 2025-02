Werbung

Mit ihrem neuen Geekom A6 greifen die Taiwaner in der preissensitiven Klasse von unter 500 Euro an und bieten trotzdem einen flotten Acht-Kern-Prozessor mit einer integrierten Radeon-Grafik, üppigen 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD an. Wie sich der kleine Mini-PC in seinem typischen Aluminium-Gehäuse im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel.

Zur CES 2025 vor wenigen Tagen erweiterte Geekom seine A-Serie um zusätzliche Familienmitglieder. Während der Geekom A9 Max das Portfolio mit einem AMD Ryzen AI 9 HX nach oben hin abrundet, gibt es seit Mitte des Monats für die günstigere Preisklasse den Geekom A6, welcher jedoch weiterhin mit einem schnellen Achtkernprozessor, einer integrierten Radeon-Grafik und einer üppigen Speicherausstattung auf dem Datenblatt punkten kann.

Tatsächlich baut der Geekom A6 auf einem AMD Ryzen 7 6800H auf. Der entspringt zwar noch der Zen-3+-Technik, stellt dafür jedoch acht Rechenkerne und eine AMD Radeon 680M bereit. Damit positioniert sich das System unter dem Geekom A8, welcher bislang mit zu unseren Favoriten unter den Mini-PCs des Herstellers gehörte, fällt dafür jedoch erheblich günstiger aus. Während das Vergleichsgerät mit fast 750 Euro zu Buche schlägt, gibt es den neuesten Ableger bereits für 499 Euro und damit fast zum halben Preis.

Geekom bietet seine Geräte wie gewohnt nicht als Barebone an, sondern liefert den Speicher gleich mit. Viel Auswahl gibt es beim Geekom A6 nicht, denn das System ist ausschließlich mit 32 GB RAM und einer 1 TB SSD erhältlich.

Das alles bringt man im bekannten Aluminiumgehäuse unter, das sich mit Abmessungen von 112,4 x 112,4 x 37 mm recht kompakt zeigt und eine ähnliche Anschluss-Vielfalt bietet, wie die schnelleren und teureren Schwestermodelle. So gibt es eine Reihe von schnellen USB-3.2-Gen2-Anschlüssen, modernes USB4, aber auch eine vollwertige Ethernet-Schnittstelle mit 2,5 GBit/s, HDMI 2.0 und sogar einen vollwertigen SD-Kartenleser, den man gerade bei den günstigeren Intel-Ablegern bislang immer ausgespart hatte. Vorinstalliert ist weiterhin Windows 11 Pro, womit man auch hier keinerlei Abstriche in Kauf nehmen muss. Drahtlos wird bereits per WiFi 6E und Bluetooth 5.3 kommuniziert.

Geekom A6 R7 Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 6800H Mainboard: Rembrandt Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-5600 Grafikkarte: AMD Radeon 680M Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom A6 Series CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 499 Euro

Wie sich der Geekom A6 in Sachen Leistung und Lautstärke- sowie Temperatur-Verhalten schlägt und wie er sich gegenüber den teureren Serienvertretern behauptet, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den rund 500 Euro teuren Mini-PC durch unseren bekannten Benchmark-Parcours geschickt.