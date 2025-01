Werbung

Heute ist der große Tag, denn mit der GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 gehen die ersten Blackwell-Modelle in den Verkauf. Bereits mit der Ankündigung der Karten schwebt die Frage im Raum, wie gut die neuen Modelle verfügbar sein werden. Viele werden sich sicherlich mit Schrecken an die Engpässe während der Corona-Pandemie erinnern. Der Super-Refresh aus dem vergangenen Jahr war davon allerdings nicht mehr betroffen.

Die Modelle der GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 können theoretisch ab 15:00 Uhr von den Shops verkauft werden. Einige werden sie sicherlich schon etwas früher anbieten. Auch das Zusammenspiel aus Online- und stationärem Handel spielt sicherlich eine Rolle – sei es für eine Online-Bestellung bei Abholung in einer Filiale oder auch einfach der direkte Kauf einer Grafikkarte bei einem entsprechenden Händler vor Ort.

Wenn ihr euch über die Karten informieren wollte, dann empfehlen wir natürlich unsere Tests der Founders Edition der GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 sowie der MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC als erstes Custom-Modell des Flaggschiffs. Heute zum Verkaufsstart werden wir zudem vier Custom-Designs der GeForce RTX 5080 unter die Lupe nehmen.

Einige wichtige Fragen zum Verkaufsstart:

Wie hoch liegt die unverbindliche Preisempfehlung der GeForce RTX 5080?

1.169 Euro

Wie hoch liegt die unverbindliche Preisempfehlung der GeForce RTX 5090?

2.329 Euro

Die Founders-Edition-Karten werden in Deutschland vermutlich von Notebooksbilliger verkauft. Eine Bestätigung dessen sowie Angaben für Österreich und die Schweiz stehen noch aus. Zudem markieren die Founders-Edition-Modelle von NVIDIA die jeweils unterste Preismarke. Die günstigsten Modelle der GeForce RTX 5080 wird es demnach ab 1.169 Euro geben, die der GeForce RTX 5090 ab 2.329 Euro. In nächster Zeit ist nicht damit zu rechnen, dass die Modelle unter diese Preismarke fallen werden.

Werden die Karten überhaupt großflächig verfügbar sein?

Viele Hersteller und Shops haben bereits durchblicken lassen, dass die Stückzahlen begrenzt sein werden. Auch NVIDIA selbst erwartet eine große Nachfrage und den Ausverkauf am ersten Tag. Wie sich die Situation aber letztendlich darstellen wird, werden wir erst am Nachmittag oder Abend wissen.

Auch das chinesische Neujahr spielt sicherlich eine Rolle. Alles, was sich bis jetzt nicht auf dem Weg in die Märkte gemacht hat, wird in den kommenden Wochen nicht dazu beitragen können, die Nachfrage zu decken. Denn das chinesische Neujahrsfest beginnt dieses Jahr am 29. Januar. Die Feierlichkeiten dauern traditionell 16 Tage und enden mit dem Laternenfest am 12. Februar. In dieser Zeit bleiben die meisten Fabriken in China geschlossen.

Hersteller und Händler versuchen jedoch, vor dem Neujahrsfest größere Lagerbestände anzulegen, um die Nachfrage in dieser Zeit zu decken. Die Zeit nach dem Neujahrsfest ist vor allem in asiatischen Märkten eine Hochsaison für den Handel.

Im Folgenden werden wir einige Links zu einzelnen Modellen aufführen, die uns bereits zur Verfügung stehen:

ASUS PRIME GeForce RTX 5080 O16G: Cyberport, Computeruniverse, Notebooksbilliger

GIGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC: Cyberport, Computeruniverse, Notebooksbilliger

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID 16GB: Cyberport, Computeruniverse

INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB: Cyberport, Computeruniverse

MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC 16GB: Cyberport, Computeruniverse

