Die AiO-Kühlungen aus Corsairs Nautilus-RS-Serie sollen Nutzer ansprechen, die auf iCUE LINK verzichten können oder wollen. Dabei werden sowohl 240- als auch 360-mm-Modelle mit und ohne Beleuchtung angeboten. Der Verzicht auf iCUE LINK wirkt sich auch positiv auf die Preise aus.

In letzter Zeit hat Corsair im Kühlungsbereich vor allem neue iCUE LINK-Produkte auf den Markt gebracht und damit das hauseigene Ökosystem für die Überwachung und Steuerung der Komponenten ausgebaut. Allerdings kann man mit iCUE LINK-Produkten längst nicht jeden Nutzer ansprechen. Mancher Nutzer bevorzugt die Steuerung über das Mainboard oder möchte nicht Corsairs iCUE-Software installieren und nutzen müssen. Und iCUE LINK ist bisher auch ein Preistreiber. Wenn Corsair nur noch hochpreisige AiO-Kühlungen mit iCUE LINK anbieten würde, würde man das günstigere Preissegment aber komplett anderen Herstellern überlassen.

Diese Lücke möchte Corsair nun mit der Nautilus-RS-Serie schließen. Diese AiO-Kühlungen kommen ohne iCUE LINK aus, die Steuerung erfolgt also ganz klassisch direkt über das Mainboard. Innerhalb der Serie gibt es zwei Unterserien: Die unbeleuchteten Nautilus-RS-Modelle sprechen Nutzer an, die sich nichts aus bunten LEDs machen. Wer hingegen Wert auf beleuchtete Komponenten legt, der wird bei den Nautilus-RS-ARGB-Modellen fündig. Corsair deckt jeweils die beiden wichtigen Radiatorenformate 240 und 360 mm ab. Insgesamt gibt es damit vier Modelle: Nautilus RS 240 und Nautilus RS 360 ohne Beleuchtung und Nautilus RS 240 ARGB und Nautilus RS 360 ARGB mit Beleuchtung an Lüftern und Pumpendeckel. Während es die unbeleuchteten Modelle nur in Schwarz gibt, hat man bei den LED-Modellen die Wahl zwischen weißen und schwarzen Farbvarianten. Corsair hat uns für einen Doppeltest sowohl eine Nautilus 360 RS als auch eine Nautilus 360 RS ARGB zur Verfügung gestellt.

Innerhalb von Corsairs Preisgefüge fallen die Preisangaben für die Nautilus-RS-Serie recht moderat aus. Die Nautilus 360 RS soll demnach 124,90 Euro und die Nautilus 360 RS ARGB 139,90 Euro kosten. Am Markt werden diese Preise aber bereits deutlich unterschritten. Das unbeleuchtete Modell ist aktuell ab rund 96 Euro zu haben und das LED-Modell gibt es ab rund 112 Euro. Trotz des moderaten Preises räumt Corsair eine sechsjährige Garantie ein.

Als Zubehör liegen Montagematerial (sortiert in umweltfreundlichen Papiertütchen), Sicherheits- und Garantiehinweise und Verlängerungskabel für PWM- und A-RGB (letzeres nur bei der A-RGB-Variante) bei. Die Kabel und Teile des Montagematerials passen farblich zur jeweiligen Farbvariante.