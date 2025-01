Werbung

Mit einer imposanten Feature-Liste kommt das neue ROG Delta II von ASUS daher, das wir uns in diesem Test genauer anschauen werden. Denn das, was ASUS uns mit dem Delta II verspricht, sollte für viele Homeoffice-User und auch Gamer eine ansprechende Kombination sein.

Ein kabelloses Gaming-Headset mit einer Tri-Mode-Konnektivität deckt schon einmal alle notwendigen Verbindungsvarianten ab, die aktuelle Systeme so bereitstellen. Die 50-mm-Treiber mit Titanbeschichtung sollen für eine optimierte Klangsignatur sorgen und sind im Bereich der Gamingheadsets rein von der Größe her der aktuelle Standard. Ein 10-mm-Superbreitband-Bügelmikrofon soll für eine klare Stimme sorgen, sowohl im Audioprogramm am Computer, als auch beim Telefonieren über Bluetooth.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 110 Stunden sollte auch ein ständiges Laden des Headsets kein Thema sein. Dies ist jedoch immer davon abhängig, ob man die Aura-Sync-RGB-Beleuchtung aktiviert oder nicht. Mit einem Gewicht von gerade einmal knapp 318 g ist das ASUS ROG Delta II ein richtiges Leichtgewicht im Gegensatz zum zuletzt getesteten Audeze Maxwell.