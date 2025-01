Werbung

Nachdem wir uns gestern die Founders Edition der GeForce RTX 5080 angeschaut haben, soll sich heute alles um die Partner-Modelle drehen. Mit dabei sind die Vertreter von ASUS, Gigabyte, MSI und PNY. In der Leistung werden sie der Founders Edition sicherlich auf die Füße treten, vor allem aber erhoffen wir uns eine effektivere, leisere Kühlung.

An dieser Stelle wollen wir uns nun auf die Benchmarks und Messungen zu den Custom-Modellen der GeForce RTX 5080 Founders Edition konzentrieren, denn alles andere zu Blackwell und der GeForce-RTX-50-Serie ist bereits bekannt. Noch einmal zusammengefasst wären dies:

Zwischenzeitlich gab es im Zusammenhang mit den neuen Karten noch einige weitere interessante News und Tests:

Die GeForce RTX 5080 in der Founders Edition zeigte unter anderem, dass ein Sprung von der GeForce RTX 4080 (Super) kaum vorhanden und sogar noch kleiner ist als das, was wir bei der GeForce RTX 5090 gesehen haben. Auch der Sprung, von der GeForce RTX 3080 kommend, fällt nicht ganz so groß aus, wie man dies erwarten kann. Aber für eine entsprechende Bewertung verweisen wir auf den bisherigen Artikel.

Gegenüberstellung der GeForce-RTX-XX80-Serie

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 4080 Super GeForce RTX 3080 GPU GB202 GB203

AD102 GA102 Architektur Blackwell Blackwell Ada Lovelace Ampere SMs 170 84 80 68 FP32-ALUs 21.760 10.752

10.240

8.704 Basis-Takt 2.010 MHz 2.300 MHz 2.295 MHz 1.440 MHz

L1-Cache 21.760 kB 10.752 kB 10.240 kB 8.704 kB L2 Cache 96 MB 64 MB 64 MB 6 MB Speicherinterface 512 Bit 256 Bit 256 Bit 384 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (30 Gbps) GDDR6X (23 Gbps) GDDR6X (19 Gbps)

Speicherkapazität 32 GB 16 GB 16 GB 10 GB Speicherbandbreite 1.792 GB/s 960 GB/s 736 GB/s 760 GB/s

TGP 575 W 360 W 320 W 320 W Preis 2.329 Euro 1.169 Euro 1.109 Euro 699 Euro

699 Euro



Bereits der Vergleich der technischen Daten zeigt, wie eng die GeForce RTX 4080 (Super) und GeForce RTX 5080 zusammenliegen. Letztgenannte bidet dann auch gleich die Basis für die Modelle, die wir uns nun anschauen werden.

Gegenüberstellung der Modelle

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition PNY GeForce RTX 5080 OC Preis 1.589 Euro 1.299 Euro 1.469 Euro 1.169 Euro

1.169 Euro

Boost-Takt 2.760 MHz 2.730 MHz 2.730 MHz 2.620 MHz Power-Limit 360 W 360 W 360 W 360 W Power-Limit-Spanne -38 bis 0 % -31 bis +25 % -31 bis +11 % -31 bis +25 %

-31 bis +11 % -31 bis +25 %

Abmessungen 358 x 149 x 76 mm 340 x 140 x 70 mm 357 x 151 x 66 mm 329 x 138 x 60 mm Slotanzahl 3,8 3,5 3,3 3 Anzahl der Lüfter 4 3 3 3 Lüfterdurchmesser 105 mm 105 mm 105 mm 100 mm An/Abschalttemperatur 58 / 40 °C 52 / 38 °C 42 / 36 °C 42 / 38 °C Anlaufdrehzahl ~ 500 RPM ~ 800 RPM ~ 800 RPM ~ 800 RPM Last-Drehzahl ~ 925 RPM ~ 1.300 RPM ~ 1.000 RPM ~ 1.025 RPM Dual-BIOS Ja Ja Ja Nein

Die vier Karten unterscheiden sich vor allem in Sachen Abmessungen und Kühlung. Die Abmessungen haben wir in der Tabelle aufgenommen. Eine Founders Edition kommt auf 304 x 137 mm und belegt nur zwei Slots. Kompakter wird es eine GeForce RTX 5080 zunächst einmal nicht mehr geben.

Die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition sticht hinsichtlich der Kühlung sicherlich heraus. Einen vierten Lüfter auf der Rückseite haben wir so in der Form noch nicht gesehen. Aber dazu kommen wir im Rahmen der Betrachtung der einzelnen Modelle.

Gegenüberstellung der BIOS-Einstellungen

Standard-Limit Min. / Max. ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition (Q-Mode) 360 W 250 / 400 W ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition (P-Mode) 400 W 250 / 400 W Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G (Silent) 360 W 250 / 450 W Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G (Performance) 360 W 250 / 450 W

250 / 450 W

MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition (Silent) 360 W 250 / 400 W MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition (Gaming) 360 W 250 / 400 W PNY GeForce RTX 5080 OC 360 W 250 / 396 W

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition

Die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition bildet zusammen mit der wassergekühlten Variante die Flaggschiff-Serie bei ASUS ab. In dieser Serie will ASUS die gesamte Weiterentwicklung bei den Grafikkarten vereinen.

Was direkt auffällt ist das Gewicht. Die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition wiegt in etwa 3 kg. Das hohe Gewicht kommt einerseits durch den großen Kühlkörper zustande, aber auch das Gehäuse und vor allem der Rahmen aus Metall tragen zum Gewicht bei. Die drei Lüfter auf der Front und der zusätzliche auf der Rückseite kommen allesamt auf einen Durchmesser von 105 mm. Ein semipassiver Betrieb ist natürlich vorgesehen.

Auf der Stirnseite der Karte befindet sich neben dem 12V-2×6-Anschluss auch ein BIOS-Schalter sowie zwei Lüfteranschlüsse. Über diese können Gehäuselüfter an die Karte angeschlossen werden, die dann wiederum über die Lüftersteuerung der Karte angesteuert werden.

Die GeForce RTX 5090 Founders Edition setzt auf Flüssigmetall zwischen GPU und Kühler, bei der GeForce RTX 5080 Founders Edition kommt wieder klassische Wärmeleitpaste zum Einsatz. ASUS verwendet auf der ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition ein Phase-Change-GPU-Wärmeleitpad.

An Display-Anschlüssen vorhanden sind zweimal HDMI 2.1b und dreimal DisplayPort 2.1. Eine RGB-Leiste an der Seite sorgt für eine effektvolle Beleuchtung. Der Preis für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition liegt bei 1.589 Euro und damit deutlich über den günstigsten Modellen, die ab 1.169 Euro zu bekommen sein werden. Einen Aufpreis von 420 Euro sehen wir nicht als gerechtfertigt an.

Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G

Fast schon im Einstiegssegment angesiedelt, ist die Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G. Mit den AORUS-Karten bietet Gigabyte noch eine darüber angesiedelte Serie, die Windforce-Modelle positioniert man darunter und zur unverbindlichen Preisempfehlung von 1.169 Euro.

Im Vergleich zum Astral-Modell von ASUS macht die Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G schon alleine in der Optik einen günstigeren Eindruck. Wer aber einfach nur die Leistung einer GeForce RTX 5080 benötigt, der wird sicherlich nicht unbedingt Wert auf einen schweren Metallrahmen im Kühler oder einen vierten Lüfter legen. Die Gesamtleistung muss stimmen.

Die drei Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von jeweils 105 mm. Ein semipassiver Betrieb ist vorgesehen. Die Lüfter sind mit einer RGB-Beleuchtung versehen, die in verschiedenen Effekten aufleuchten können. Auf der Rückseite ist eine Backplate aus Metall verbaut, die im hinteren Drittel eine Öffnung lässt und es damit dem dritten Lüfter ermöglicht, direkt durch den Kühlerkörper zu blasen. Auch die Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G verfügt über einen BIOS-Schalter.

Nicht gebraucht hätten wir ein Schiebelement auf der Karte, welches auf der Stirnseite der Karte vor ein RGB-Element geschoben werden kann. Gigabyte will damit eine gewisse Individualität umsetzen. Allerdings wirkt das Plastikelement wenig hochwertig und wie oft soll oder will man dieses hin und her schieben?

Auf der Slotblende vorhanden sind dreimal DisplayPort 2.1 und einmal HDMI 2.1b. Mit 1.299 Euro kostet die Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G etwas mehr als die günstigsten Modelle.

MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition

Auf der CES wurden nicht nur die Karten der GeForce-RTX-50-Serie neu vorgestellt, sondern auch die Vanguard-Serie von MSI. Diese reiht sich unterhalb der SUPRIM-Serie ein. Als Launch Edition verfügt unser Sample über eine zufällige Lucky-Figur, allerdings würden wir dies nicht unbedingt als maßgebliches Argument für diese Karte sehen.

Schwarzmatt, silber-metallic und eine Carbon-Optik beschreiben die MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC ganz gut. Viel mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Uns gefällt die Frontansicht etwas besser als die Rückseite mit der heller gestalteten Backplate. Das "Fenster" in der Backplate bietet bei weitem nicht so viel Durchlass, wie dies bei Gigabyte der Fall ist. Die Axiallüfter mit einem Durchmesser von jeweils 105 mm bieten einen semipassiven Betrieb.

Auf der Stirnseite der Karte wird in üblicher Ausrichtung der 12V-2×6-Anschluss angeboten. Daneben ist ein BIOS-Schalter vorhanden. Stirn- und Vorderseite bieten zudem einige Elemente mit RGB-Beleuchtung. Besonders auffällig ist die Beleuchtung allerdings auf der Stirnseite im MSI-Logo. Die zurückhaltende Optik auf der Front wäre aber vielleicht der bessere Weg für die gesamte Optik gewesen.

Für die GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition konnte uns MSI immerhin mit einer unverbindlichen Preisempfehlung versorgen. 1.469 Euro soll diesen kosten. Der Aufpreis gegenüber dem günstigsten Modell der GeForce RTX 5080 liegt demnach bei 300 Euro. Eine GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC von MSI soll bei 1.169 Euro und damit der UVP liegen.

PNY GeForce RTX 5080 OC

Als UVP-Modell vorgesehen, ist die PNY GeForce RTX 5080 OC. Eine zweite Variante ist die PNY GeForce RTX 5080 ARGB (OC). Die PNY GeForce RTX 5080 stellt sich als Alternative zur Founders Edition auf.

Viel gibt es zur PNY GeForce RTX 5080 eigentlich nicht zu sagen. Sie ist ein absolutes Einstiegsmodell und verzichtet auf sämtliche Gimmicks. Für die Kühlung sorgen drei Axiallüfter mit einem Durchmesser von 100 mm. Damit sind diese etwas kleiner als bei den Konkurrenzmodellen. Auch auf dieser Karte kommt eine Backplate aus Metall zum Einsatz. Diese ist mattschwarz gehalten, während die Front eine "bunte" Mischung aus mattschwarzen und glänzenden Oberflächen ist.

Auf ein zweites BIOS wird verzichtet. Nicht verzichtet werden muss auf einen semipassiven Betrieb der Lüfter. Der 12V-2×6-Anschluss ist deutlich nach hinten versetzt angebracht, was vor allem das Abstecken etwas schwierig macht. Dreimal DisplayPort 2.1 und einmal HDMI 2.1b beschreiben die Standard-Ausstattung bei den Display-Ausgängen.

Gespannt sind wir, ob die PNY GeForce RTX 5080 OC eine Alternative für die Founders Edition sein kann – vor allem im Hinblick auf die Kühlung. Preislich erwarten wir das Modell von PNY zur UVP von 1.169 Euro.