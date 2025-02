Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch dem kleineren Schwestermodell der GeForce RTX 5080 mitsamt der ersten Custommodelle. Ebenso standen das Gigabyte B860 Eagle WiFi6E, die Glorious GMMK 3 Pro HE, die TRYX Panorama ARGB 360 und das Samsung Galaxy S25 Ultra bei uns auf dem Prüfstand. Außerdem spielten wir Soul Reaver 1 & 2 Remastered und Dynasty Warriors Origins an und testeten das ASUS ROG Delta II.

Donnerstag, 23.01.2025: Die GeForce RTX 5090 Founders Edition im Test

Endlich ist es so weit! Nach der Ankündigung zur CES Anfang Januar sowie den Details zur Blackwell-Architektur und den neuen Technologien kommen wir heute zu den harten Fakten: Benchmarks und Messwerte! Wir schauen uns an, in welche Leistungsregionen die GeForce RTX 5090 Founders Edition von NVIDIA vordringt. Dabei im Fokus steht natürlich das Leistungsplus gegenüber den Vorgänger-Generationen, aber auch gegen die wohl einzig verbliebene Konkurrenz in Form der Radeon RX 7900 XTX. Auch die neuen Techniken wie DLSS 4 inklusive Multi Frame Generation, die KI-Leistung und vieles mehr werden wir genauer beleuchten... [weiterlesen]

Freitag, 24.01.2025: Die MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC im Test

Nach dem gestrigen Test der GeForce RTX 5090 Founders Edition folgt heute das erste Custom-Design: Die MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC zeichnet sich natürlich vor allem durch die Tatsache aus, dass GPU und Speicher durch eine Flüssigkeitskühlung versorgt werden. Welche Vorteile dies bietet und wo die Unterschiede zur Founders Edition liegen, schauen wir uns im Test genauer an... [weiterlesen]

Sonntag, 26.01.2025: Gigabyte B860 Eagle WiFi6E im Test

Nach dem B860-Mainboard-Test ist vor dem B860-Mainboard-Test: Nachdem wir uns mit dem MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI (Hardwareluxx-Test) die erste B860-Platine für die Mainstream-Nutzer mit geringeren Anforderungen angeschaut haben, werden wir unsere Blicke nun auf das Gigabyte B860 Eagle WiFi6E richten. Die Bezeichnung "Eagle" dürfte unseren aufmerksamen Lesern sehr bekannt vorkommen, denn der Test zum Gigabyte B850 Eagle WiFi6E (Hardwareluxx-Test) für AMDs AM5-Prozessoren ist auch noch nicht lange her. Nun folgt die B860-Variante für Intels Core-Ultra-200S-Prozessoren... [weiterlesen]

Montag, 27.01.2025: Soul Reaver 1 & 2 Remastered angespielt

Ganze 25 Jahre ist es her, dass Legacy of Kain: Soul Reaver erschienen ist. 1999 erschien der Titel zunächst auf PC und Playstation, ein Jahr später dann auf Segas Dreamcast. 2001 folgte mit Soul Reaver 2 eine Fortsetzung. Seit dem 10. Dezember 2024 ist nun eine überarbeitete Remaster-Version, die beide Spiele umfasst, verfügbar... [weiterlesen]

Montag, 27.10.2025: Glorious GMMK 3 Pro HE im Test

In der bereits dritten Auflage präsentiert uns Glorious seine die neuen Tastaturen. Die GMMK 3 ist eine Tastaturserie, die vom Umfang und den Details im Bereich der Custom-Tastaturen angesiedelt ist. Die umfangreichen Modellvarianten sollten keine Wünsche offenlassen. Wir schauen uns das neue Modell im Test ausführlich an... [weiterlesen]

Dienstag, 28.01.2025: TRYX Panorama ARGB 360 im Test

Die TRYX Panorama ARGB 360 ist eine einzigartige AiO-Kühlung: Sie wartet mit einem 6,5 Zoll großen, L-förmigen AMOLED-Display auf. Das ist aus unterschiedlichen Blickwinkeln sichtbar und soll zusätzlich auch mit einem 3D-Effekt für eine beeindruckende Darstellung sorgen... [weiterlesen]

Mittwoch, 29.10.2025: Samsung Galaxy S25 Ultra im Test

Wenn es um Smartphones geht, gibt es jedes Jahr ein paar Schlüsselmomente und die Einführung des Samsung Galaxy S25 Ultra, das wir hier besprechen, ist einer davon. Mit dem Gerät zeigt Samsung, was es in Sachen Smartphone-Technologie zu bieten hat. Das S25 Ultra ist ein echtes Flaggschiff, wie wir in diesem Test zeigen werden... [weiterlesen]

Mittwoch, 29.10.2025: Die GeForce RTX 5080 Founders Edition im Test

Nachdem wir uns der GeForce RTX 5090 in zwei Tests bereits ausführlich gewidmet haben, folgt heute der Test der GeForce RTX 5080 in der Founders Edition und damit das zweitschnellste Blackwell-Modell, auf dessen Basis NVIDIA das neue Zeitalter des Neuronal Renderings ausrufen möchte. Ob die GeForce RTX 5080 durch ihren Preispunkt und die neuen Funktionen wie das Multi Frame Generation einen besseren Eindruck als das Flaggschiff-Modell hinterlässt, ist eine der Fragen, die wir im Rahmen dieses Tests klären werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.01.2025: Viermal GeForce RTX 5080 im Test

Nachdem wir uns gestern die Founders Edition der GeForce RTX 5080 angeschaut haben, soll sich heute alles um die Partner-Modelle drehen. Mit dabei sind die Vertreter von ASUS, Gigabyte, MSI und PNY. In der Leistung werden sie der Founders Edition sicherlich auf die Füße treten, vor allem aber erhoffen wir uns eine effektivere, leisere Kühlung... [weiterlesen]

Freitag, 31.01.2025: Dynasty Warriors Origins angespielt

Angefangen hat die Geschichte rund um das Dynasty-Warriors-Franchise tatsächlich mit einem Prügelspiel. Der erste Teil der Reihe erschien schon 1997. Damals noch für die Playstation 1 veröffentlicht, stellt es ein Spin-Off der rundenbasierten Strategiereihe Romance of the Three Kingdoms dar... [weiterlesen]

Freitag, 31.01.2025: Die GeForce RTX 5090 im Zusammenspiel mit älteren CPUs

Viele stellen sich mit dem Erscheinen, vor allem der GeForce RTX 5090 die Frage, ob ihr aktuell eingesetzter Prozessor nicht vielleicht eine Bremse für die schnellste Grafikkarte am Markt ist. Wir haben dies am Beispiel eines Ryzen 7 7800X3D und Core i9-12900K untersucht... [weiterlesen]

Freitag, 31.01.2025: ASUS ROG Delta II im Test

Mit einer imposanten Feature-Liste kommt das neue ROG Delta II von ASUS daher, das wir uns in diesem Test genauer anschauen werden. Denn das, was ASUS uns mit dem Delta II verspricht, sollte für viele Homeoffice-User und auch Gamer eine ansprechende Kombination sein... [weiterlesen]