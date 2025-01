Werbung

Mit dem X870E- und X870-Chipsatz hat AMD nahezu zeitgleich mit dem Release der Ryzen-9000-Prozessoren "neue" Chipsätze für Enthusiasten vermarktet, die die die Basis für zahlreiche neue AM5-Mainboards darstellen. Zuvor hatte sich angedeutet, dass AMD unterhalb der beiden großen Chipsätze den B850- und B840-Chipsatz etablieren möchte. Heute ist es nun so weit. In diesem Artikel werden wir uns mit dem Gigabyte B850 Eagle WiFi6E nicht nur eine erste B850-Platine anschauen, sondern auch auf die Chipsatz-Unterschiede eingehen.

Gerade Anwender, die keinerlei Interesse an den neuen USB4-Ports haben, können getrost auf ein B850-Mainboard zurückgreifen, wenn die technischen Eigenschaften dieser Platine im Grunde ausreichend sind. Denn die von AMD forcierte USB4-Pflicht, die bei einem X870(E)-Mainboard existent ist, gibt es bei einem B850-Mainboard schlicht nicht. Dies resultiert gleichzeitig darin, dass schlimmstenfalls keine vier PCIe-Lanes der CPU für den ASM4242-USB4-Controller reserviert werden und somit anderweitig verteilt werden können. Für den Großteil der Anwender dürfte das positiv zu bewerten sein.

Gigabytes B850 Eagle WiFi6E ist brandneu und kann ab heute gekauft werden. Doch im Grunde ist das B850 Eagle WiFi6E im unteren Segment angesiedelt ist ganz klar kein AORUS-Modell. Stattdessen richtig sich das B850 Eagle WiFi6E an genügsamere Interessenten, die auf den Sockel AM5 aufrüsten möchten. Obwohl es nicht verpflichtend ist, hat Gigabyte den PEG-Steckplatz bis PCIe 5.0 x16 angebunden, der in Verbindung mit Ryzen 7000/9000 auch in diesem Modus und passender Grafikkarte verwendet werden kann. In Summe sind auch eine gute Anzahl an M.2- und USB-Schnittstellen an Bord. Schauen wir uns das Gigabyte B850 Eagle WiFi6E genauer an.

Das Gigabyte B850 Eagle WiFi6E baut auf dem ATX-Format auf und beherbergt neben dem Sockel AM5 mit 1.718 Pins und vier DDR5-UDIMM-Speicherbänken einige Erweiterungssteckplätze. Das PCB selbst ist bräunlich, bringt jedoch auch einige graue Farbaspekte mit.

Die technischen Eigenschaften

Das Gigabyte B850 Eagle WiFi6E wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Gigabyte B850 Eagle WiFi6E in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

B850 Eagle WiFi6E (Revision 1.0) Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V VRM-Ausstattung 12 Phasen (8+2+2)



Spannungswandler:

8x OnSemi NCP302155R (VCore, 55A)

2x OnSemi NCP302155R (SoC, 55A)

2x OnSemi NTMFS4C10N (Misc, 46A)

2x OnSemi NTMFS4C06N (Misc, 69A)



PWM-Controller:

1x RichTek RT3678BE, max. 8+2 Phasen, VCore und SoC)

1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc) Preis

ab 240 Euro Webseite folgt

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



3x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD B850 Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD B850



1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x2 (Ryzen 8000)

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD B850 USB CPU:

2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

4x USB 3.2 Gen1 (1x extern, 3x intern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

WLAN / Bluetooth WiFi 6E nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 (Mainboard-Revision 1.0!)



WiFi 6E nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax über Realtek RTL8852CE, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 (Mainboard-Revision 1.1!)

Thunderbolt - LAN 1x Gigabit-LAN (Realtek RTL8111H)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

4x 4-Pin System-FAN/Pump-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Reset-Button, PCIe-Release-Button



Extern: Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mehrsprachiger Installations-Guide

Mainboard-Infoheft

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

G-Connector

zwei M.2-Schraube

Neben der Platine selbst konnten wir nur wenig an Zubehör in der Verpackung auffinden. Ein Infoheft zu den verschiedenen B850-Mainboards, ein mehrsprachiger Installations-Guide, zwei SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne, zwei M.2-Schrauben und der G-Connector liegen dem B850 Eagle WiFi6E bei.