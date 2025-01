Werbung

Nach dem B860-Mainboard-Test ist vor dem B860-Mainboard-Test: Nachdem wir uns mit dem MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI (Hardwareluxx-Test) die erste B860-Platine für die Mainstream-Nutzer mit geringeren Anforderungen angeschaut haben, werden wir unsere Blicke nun auf das Gigabyte B860 Eagle WiFi6E richten. Die Bezeichnung "Eagle" dürfte unseren aufmerksamen Lesern sehr bekannt vorkommen, denn der Test zum Gigabyte B850 Eagle WiFi6E (Hardwareluxx-Test) für AMDs AM5-Prozessoren ist auch noch nicht lange her. Nun folgt die B860-Variante für Intels Core-Ultra-200S-Prozessoren.

Gigabytes B860 Eagle WiFi6E schlägt vom Grundprinzip her in dieselbe Kerbe, wie das bereits getestete MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI. Dank des ebenfalls genutzten B860-Chipsatzes lassen sich verbunden mit den Non-K-Prozessoren der Core-Ultra-200S-Serie weitaus günstigere, jedoch dennoch leistungsstarke Systeme für den produktiven Einsatz kreieren. Der große Unterschied zwischen dem MSI-Modell und Gigabytes B860 Eagle WiFi6E ist jedoch, dass Letzteres für knapp unter 200 Euro erhältlich ist. Diese Preisregion ist für viele Umrüster eine wichtige Schwelle. Doch gilt es zu beachten, dass beim Gigabyte B860 Eagle WiFi6E gerade im Netzwerk-Bereich Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen.

Schauen wir uns daher das Gigabyte B860 Eagle WiFi6E genauer an.

Optisch gibt es aus verständlichen Gründen keine Änderungen, wenn wir das B850 Eagle WiFi6E gegenüberstellen. Das PCB hat die ATX-Abmessungen erhalten und erhielt eine Schwarz/Braun-Färbung. Die Kühlkörper sind ebenfalls grau. Auffällig ist der weißgefärbte PEG-Steckplatz. Ebenfalls wurde nur die oberste M.2-M-Key-Schnittstelle mit einem Kühler ausgestattet.

Die technischen Eigenschaften

Die technischen Daten des Gigabyte B860 Eagle WiFi6E in der Übersicht:

Die Daten des Gigabyte B860 Eagle WiFi6E in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

B860 Eagle WiFi6E Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 16 Phasen (12+2+1+1)



Spannungswandler:

12x OnSemi NTMFS4C06N (69A, VCore)

12x OnSemi NTMFS4C10N (46A, VCore)

2x OnSemi NTMFS4C06N (69A, SA)

2x OnSemi NTMFS4C10N (46A, SA)

1x OnSemi NCP81526CSMNTXG (40A, GT)

1x OnSemi NCP81526CSMNTXG (40A, VNNAON)



PWM-Controller:

1x OnSemi NCP81537MNTXG (max. 10 Phasen (8+2), für VCore, SA, GT und VNNAON)

Preis

ab 195 Euro Webseite Gigabyte B860 Eagle WiFi6E

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B860 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.066 MT/s (4.533 MHz) (1DPC 1R) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

2x PCIe 4.0 x16 (x1) über Intel B860

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B860

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel B860

USB Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)

3x USB 3.2 Gen1 (3x intern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

WLAN / Bluetooth WiFi 6E nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 (Mainboard-Revision 1.0)





WiFi 6E nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax über Realtek RTL8852CE, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 (Mainboard-Revision 1.1) Thunderbolt - LAN 1x 2,5 GBit/s-LAN über Realtek RTL8125D

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-FAN/Water-Pump-Header

2x 4-Pin System-FAN-Header

2x 4-Pin System-FAN/Water-Pump-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button



Extern: Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mehrsprachiger Installations-Guide

Mainboard-Infoheft

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne (ohne Verlängerung)

Die Liste für das Zubehör fällt beim Gigabyte B860 Eagle WiFi6E sehr kurz aus. In der Mainboard-Verpackung konnten wir abseits von zwei SATA-Kabeln und der 2T2R-WLAN-Antenne keine weiteren, interessanten Ergänzungen ausfindig machen. Die WLAN-Antenne wurde von Gigabyte ohne Verlängerung realisiert, sodass die WLAN-Antenne am I/O-Panel klebt. Ein mehrsprachiger Installations-Guide und ein Mainboard-Infoheft liegen auch noch bei.