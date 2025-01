Werbung

Ganze 25 Jahre ist es her, dass Legacy of Kain: Soul Reaver erschienen ist. 1999 erschien der Titel zunächst auf PC und Playstation, ein Jahr später dann auf Segas Dreamcast. 2001 folgte mit Soul Reaver 2 eine Fortsetzung. Seit dem 10. Dezember 2024 ist nun eine überarbeitete Remaster-Version, die beide Spiele umfasst, verfügbar.

Schon im Juli 2024 tauchten erste Hinweise auf ein mögliches Remaster auf. Damals wurde auf der Comic-Con in San Diego eine Sammelfigur gesichtet. Diese zeigte die beiden Hauptfiguren der Spiele, Raziel und Kain, im Kampf. Was die Fans aufhorchen ließ, war die Beschriftung “I&II Remastered”. Bei der darauffolgenden State of Play bestätigt Sony dann offiziell die Pläne einer Veröffentlichung.

Vampir-Action aus den Neunzigern

Die Geschichte von Antagonist Kain begann tatsächlich schon vor den beiden Soul Reaver Spielen. 1996 erschien Blood Omen. Das Playstation-Abenteuer spielte damals noch in der Top-Down-Perspektive und war lediglich zweidimensional. Die Spieler schlüpften hier noch in die Rolle von Kain selbst. Dieser war eigentlich ein junger Adeliger, wurde jedoch kürzlich ermordet und zum Vampir gemacht. In der Welt von Nosgoth kämpft er nun um den Erhalt der Welt und gegen verschiedene Fraktionen, die die Vampire auslöschen wollen.

Nach Blood Omen folgten die beiden Soul Reaver Spiele, bevor Kain schließlich wieder zur Hauptfigur wurde, als Blood Omen 2 2002 erschien. Die Handlung der Legacy-of-Kain Reihe wurde schließlich 2003 mit Defiance abgeschlossen. Dort konnte man noch einmal beide Protagonisten der Spiele abwechselnd übernehmen. Für das Remaster hat man sich nun also für die beiden Teile, die wahrscheinlich am bekanntesten sind, entschieden. Entsprechend findet sich hier Raziel als Hauptfigur.