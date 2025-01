Großes 3D-AMOLED-Display - an einer AiO-Kühlung

Die TRYX Panorama ARGB 360 ist eine einzigartige AiO-Kühlung: Sie wartet mit einem 6,5 Zoll großen, L-förmigen AMOLED-Display auf. Das ist aus unterschiedlichen Blickwinkeln sichtbar und soll zusätzlich auch mit einem 3D-Effekt für eine beeindruckende Darstellung sorgen.

Natürlich gibt es eine breite Auswahl an AiO-Kühlungen mit Display. Doch üblicherweise müssen diese Displays aus Platzgründen sehr kompakt ausfallen. Eine ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme bietet mit ihrem 3,5-Zoll-Display schon eine der größten Displaydiagonalen. Die absolute Ausname stellte bisher Hytes THICC Q60 dar. An einem Schwenkarm sitzt bei ihr ein 5-Zoll-IPS-Panel. Das kann sogar um 90 Grad gedreht werden. Allerdings wird man es sich in der Praxis doch für eine bestimmte Ausrichtung des Displays entscheiden.

Bei der TRYX Panorama ARGB 360 ist man nicht so festgelegt. Ihr AMOLED-Display ist sogar 6,5 Zoll groß - und zieht sich L-förmig um die Kühler-Pumpeneinheit. Dadurch kann man bei gläsernenen Showgehäusen das Display sowohl durch das Glasseitenteil als auch durch die Glasfront sehen. Als wäre das nicht schon spektakulär genug, soll das Display auch einen 3D-Effekt bieten, der ohne Zusatzbrille sichtbar ist.

Bei der Pumpe setzt TRYX auf eine Asetek-Pumpe der achten Generation - und damit auf bewährte Technik. Über der Pumpe und unter dem Display sitzt ein 60-mm-Lüfter, der die Kühlung der Spannungswandler unterstützt. TRYX setzt auf einen 30 mm dicken Radiator. Käufer haben dabei die Wahl zwischen 240-, 280- und 360-mm-Modellen in Schwarz oder Weiß. Außerdem werden Modelle mit unbeleuchteten Lüftern und Modelle mit A-RGB-Lüftern angeboten.

Wir haben für den Test eine weiße TRYX Panorama ARGB 360 erhalten. Sie kostet im Handel aktuell rund 380 Euro. Das günstigste Modell der Serie, die TRYX Panorama 240, ist für rund 330 Euro zu haben. Das besondere 3D-Display hat also seinen Preis. Im Test steht deshalb vor allem die Frage im Vordergrund, welche Vorteile dieses Display wirklich bieten kann.

Die AiO-Kühlung wird in der Originalverpackung gut verstaut ausgeliefert. Dabei sind die Lüfter bereits ab Werk vormontiert. Das Zubehör befindet sich in einer schwarzen Pappbox, die Faltanleitung liegt separat bei.