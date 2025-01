Werbung

In der bereits dritten Auflage präsentiert uns Glorious seine die neuen Tastaturen. Die GMMK 3 ist eine Tastaturserie, die vom Umfang und den Details im Bereich der Custom-Tastaturen angesiedelt ist. Die umfangreichen Modellvarianten sollten keine Wünsche offenlassen. Wir schauen uns das neue Modell im Test ausführlich an.

Die neueste Iteration aus dem Hause Glorious ist mehr als nur eine Tastatur in zwei Größen, sondern eine sehr umfangreiche Serie mit vielen unterschiedlichen Modellen. Grundsätzlich gibt es erst einmal drei unterschiedliche Größen mit 65 %, 75 % und 100 %. Jede dieser Größen wird dann auch noch in unterschiedlichen Varianten angeboten. Dies beginnt mit einer normalen Basis-Variante, die mit einem Kunststoffgehäuse, normalen Tastern und PBT-Tastenkappen ausgestattet ist. Die nächsthöhere Ausbaustufe wäre dann die Variante mit Hall-Effekt-Tastern, die als GMMK 3 HE angeboten wird. Das Topmodell jeder Größen Variante ist die GMMK 3 Pro mit Metallgehäuse, die es mit normaler oder Hall-Effekt-Technik gibt. In Summe ergibt das also eine Modellvielfalt von 12 unterschiedlichen Modellen.

Die uns zur Verfügung gestellt GMMK 3 Pro HE ist also das Topmodell in der 75-%-Größe. Die UVP dieses Modells liegt laut Glorious aktuell bei 349,99 US-Dollar, der Straßenpreis der Tastatur liegt aktuell bei rund 330 Euro. Somit steht unsere Variante von der Ausstattung her in Konkurrenz zu Tastaturen wir der ASUS ROG Azoth Extreme (Test), auch wenn letztere etwas teurer ist und ein kleines Display mitbringt.