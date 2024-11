Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zum Marktstart der neuen Arrow-Lake-S-CPUs nicht nur der Z890-Plattform kräftig auf den Zahn gefühlt oder die neuen Intel-CPUs getestet, sondern auch der Sharkoon Skiller SGK50 S2 PBT, der WD Red Pro WD240KFGX und dem be quiet! Pure Base 501 Airflow einen umfangreichen Testbericht unterzogen. Aber auch das Audeze Maxwell Wireless und die Samsung SSD 990 EVO Plus sowie der EIZO FlexScan EV3450XC standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt spielten wir CoD Black Ops 6 an.

Donnerstag, 24.10.2024: MSI MEG Z890 ACE im Test

Heute ist es endlich soweit und wir dürfen nicht nur Intels brandneue Core-Ultra-200S-Prozessoren zeigen, sondern auch deren Performance präsentieren. Als erstes Z890-Mainboard hatten wir in einer Preview bereits das MEG Z890 ACE von MSI vorgestellt - und genau diese Platine werden wir als erstes genauer unter Lupe nehmen und auf die Details eingehen. Das MEG Z890 ACE ist in der Oberklasse angesiedelt und positioniert sich direkt unterhalb des MEG Z890 GODLIKE, das das Z890-Flaggschiff von MSI darstellt... [weiterlesen]

Donnerstag, 24.10.2024: Intel Core Ultra 200S alias Arrow Lake im Test

Heute ist es so weit und Intels Core-Ultra-200S-Serie alias Arrow Lake muss zeigen, wie gut man gegen AMDs Ryzen-9000-Serie aufgestellt ist und ob Intels neuer Fokus auf die Effizienz sinnvoll umgesetzt werden konnte. Bereits mit der Vorstellung vor genau zwei Wochen und Intels eigenen Benchmarks wurde offenbart, dass Intel den Anspruch der Spitzenposition weitestgehend aufgegeben hat. Wo die Stärken und Schwächen der neuen Auslegung und von Arrow Lake als Design liegen, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Sonntag, 27.10.2024: Sharkoon Skiller SGK50 S2 PBT im Test

Sharkoon bestückt die Skiller SGK50 S2 PBT mit Gateron-Switches und mit PBT-Tastenkappen, spendiert ihr ein durchaus eigenständiges Design und setzt mit der Nutzung von Open-Source-Software Akzente. Als 96-%-Tastatur kann die mechanische Tastatur zudem ein Tastenfeld mit Ziffernblock bieten, fällt gleichzeitig aber deutlich kompakter als eine Full-Size-Tastatur aus... [weiterlesen]

Montag, 28.10.2024: WD Red Pro WD240KFGX im Test

Das neue Red-Pro-Modell von Western Digital mit 24 TB an Speicherplatz ist bei uns gleich in zweifacher Menge eingetroffen. Was die Aufwertung auf das Enterprise-Niveau im Datenblatt ausmacht und wie sich beide Muster in unserem Testsystem schlagen, erfahrt ihr in diesem Artikel... [weiterlesen]

Dienstag, 29.10.2024: be quiet! Pure Base 501 Airflow im Test

be quiet! möchte mit dem Pure Base 501 ein ATX-Gehäuse anbieten, das im Portfolio des Unternehmens den Einsteigerbereich abdeckt. Es soll allerdings kein absolutes Einsteigermodell sein, sondern durchaus auch Merkmale von höherklassigen Modellen bieten... [weiterlesen]

Mittwoch, 30.10.2024: Audeze Maxwell Wireless im Test

Heute haben wir im Multimedia-Bereich etwas Besonderes, denn das Audeze Maxwell ist im Vergleich mit dem, was man sonst von Herstellern wie Corsair, Steelseries oder ähnlichen erhält, ein deutlicher Unterschied, was die technischen Spezifikationen angeht. Ob das Headset überzeugt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 30.10.2024: Samsung SSD 990 EVO Plus im Test

Nachdem die 980-Serie noch ohne eine EVO-Plus-Variante auskommen musste, führt Samsung mit der SSD 990 EVO Plus das beliebte EVO-Plus-Modell weiter und bietet vergleichsweise schnell einen umfassenden Nachfolger für gleich mehrere Modelle an. So soll unser heutiges Testsample künftig zwischen 990 EVO und 990 PRO möglichst viele Enthusiasten überzeugen. Ob das funktioniert, klären wir mit unserem Test. .. [weiterlesen]

Donnerstag, 31.10.2024: EIZO FlexScan EV3450XC im Test

EIZO setzte zuletzt verstärkt auf Docking-Displays, die auf dem heimischen Schreibtisch für Ordnung sorgen. Besonders umfangreich ist der FlexScan EV3450XC ausgestattet, der neben einem RJ45-Port auch eine Webcam mitbringt. Was der überbreite Curved-34-Zöller noch alles zu bieten hat, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 31.10.2024: Kampagne und Story in CoD Black Ops 6 angespielt

Kürzlich wurden wir von Activision zu einer Pressevorführung nach London eingeladen. Dort wurde das neue Call of Duty: Black Ops 6 vorgestellt. Vor Ort hatten wir die Gelegenheit, in den Multiplayer hineinzuschnuppern und Interviews mit den Schauspielern zu führen. Mittlerweile ist das Spiel erschienen und wir haben uns die Kampagne und den Zombiemodus näher angesehen... [weiterlesen]

Freitag, 01.11.2024: Toshiba MG11 mit 24 TB im Test

Toshibas neues Topmodell, die MG11, mit einer Speicherkapazität von bis zu 24 TB, schauen wir uns heute in diesem Artikel an. Bereits der erste Blick lässt Spannung aufkommen - ein verdoppelter Cache könnte nun endlich den Geschwindigkeitsschub liefern, den eine gute Helium-Festplatte für maximale Transferraten jenseits der 300 MB/s benötigt. Ob die MG11 mit 24 TB in der Lage war, diesen Wert zu liefern, könnt ihr hier nachlesen... [weiterlesen]