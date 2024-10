Werbung

Heute ist es endlich soweit und wir dürfen nicht nur Intels brandneue Core-Ultra-200S-Prozessoren zeigen, sondern auch deren Performance präsentieren. Als erstes Z890-Mainboard hatten wir in einer Preview bereits das MEG Z890 ACE von MSI vorgestellt - und genau diese Platine werden wir als erstes genauer unter Lupe nehmen und auf die Details eingehen. Das MEG Z890 ACE ist in der Oberklasse angesiedelt und positioniert sich direkt unterhalb des MEG Z890 GODLIKE, das das Z890-Flaggschiff von MSI darstellt.

Mit rund 700 Euro muss der geneigte Interessent für das gut ausgestattete MEG Z890 ACE eine Menge an finanziellen Mitteln einplanen, wenn diese Platine in die engere Wahl für Arrow Lake-S genommen wird. Mit dem verbauten LGA1851-Sockel sind natürlich ausschließlich die Core-Ultra-200-Prozessoren kompatibel. Kombiniert wird das Ganze mit dem ebenfalls brandneuen Z890-Chipsatz, der unverändert die CPU- und RAM-Übertaktung erlaubt. Sowohl vom LGA1851-Prozessor als auch vom Z890-Chipsatz werden jeweils 24 PCIe-Lanes bereitgestellt, sodass die gesamte Plattform im Maximum demnach auf 48 PCIe-Lanes kommt. 20 Stück von Prozessor sind dabei mit dem PCIe-5.0-Standard kompatibel, sodass neben der Grafikkarte bis x16-Anbindung zusätzlich eine PCIe-SSD mit PCIe 5.0 x4 ohne Lane-Sharing angebunden werden kann.

Doch was kann man nun vom MSI MEG Z890 ACE erwarten? Die ATX-Platine aus der MSI-Enthusiast-Gaming-Serie ist ein waschechter Oberklasse-Unterbau mit vielen Extras, bringt auf dem Papier einen brachialen VRM-Bereich mit und kann mit zahlreichem Onboard-Komfort auftrumpfen. Ein Highlight ist die offizielle Unterstützung für die neuen DDR5-CUDIMMs, die über einen Clock-Driver verfügen der als eine Art Verstärker agiert. Als Ergebnis sollen weitaus höhere Speichertaktraten möglich sein. Für das MEG Z890 ACE gibt MSI bis zu 9.200 MT/s (DDR5-9200) an, das wirklich eine Menge ist. Demnach wollen wir unsere Leser nicht zu lange auf die Folter spannen und schauen uns das MSI MEG Z890 ACE nun endlich genauer an.

Das MSI MEG Z890 ACE basiert auf dem klassischen ATX-Format, dessen PCB in schwarzer Färbung in Erscheinung tritt. Auch die Kühlkörper sind generell schwarz, doch gibt es einige, goldene Farbakzente, die im Gesamten einen endlen Eindruck hinterlassen. Auf dem oberen, dickeren M.2-Kühler ist der ACE-Schriftzug zu erkennen, der mittels RGB-LEDs hervorgehoben wird. Weitere RGB-LEDs beleuchten den MSI-Gaming-Drachen auf dem I/O-Panel-Cover.

Die technischen Eigenschaften

Die technischen Date ndes MSI MEG Z890 ACE in der Übersicht:

Die Daten des MSI MEG Z890 ACE in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MEG Z890 ACE Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 6-Pin PCIe

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 28 Phasen (24+2+1+1)



24x Renesas R2209004 (110A, VCore)

2x Renesas RAA220075R0 (75A, SA)

1x Renesas RAA220075R0 (75A, GT)

1x Renesas RAA220075R0 (75A, VNNAON)



PWM-Controller: Renesas RAA229131 (max. 20 Phasen) Preis

ab 696 Euro Webseite MSI MEG Z890 ACE

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.200 MT/s (4.600 MHz) (1DPC 1R) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x0, x8/x8, x8/x4) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z890

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0/4.0 x4 über CPU (shared)/Intel Z890

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890

USB Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

9x USB 3.2 Gen2 (9x extern)

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



Realtek RTS5420:

4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)



Intel JHL8540:

2x USB4 (40 GBit/s) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über Intel JHL8540)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel Killer BE1750X, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt 2x USB-C, Thunderbolt 4 (40 GBit/s), USB4 (20 GBit/s), USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s) über Intel JHL8540 LAN 1x Marvell AQC113CS 10 GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS Sabre ES9219Q Quad DAC

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, M.2-Kühler

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

2x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, LED-Switch, V-Check-Point, BIOS-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

USB-Stick mit MSI-Software und Treiber

EU-Regulierungshinweise

MSI-Shoutout-Flyer

vier SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

zwei M.2-Clips

M.2-Clip-Entferner

M.2-Abstandshalter mit Schraube

ARGB-Verlängerungskabel

1-zu-2-RGB-Verlängerungskabel

zwei Thermistorkabel

ein Front-Panel-Kabel

diverse MSI-Sticker

Anhand der Zubehör-Auflistung wird klar ersichtlich, dass der Käufer des MSI MEG Z890 ACE auch jede Menge an Zubehör dazubekommt. Alleine an Kabeln sind es vier SATA-, ein ARGB-LED-Verlängerungs-, ein 1-zu-2-RGB-Verlängerungskabel, dazu zwei Thermistor- und ein Front-Panel-Kabel. Da das MSI MEG Z890 ACE ein WiFi-7-Modul mitbringt, ist natürlich auch eine passende WLAN-Antenne dabei.