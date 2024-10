MSIs MEG Z890 ACE ist in der Redaktion eingetroffen

MSIs MEG Z890 ACE ist in der Redaktion eingetroffen

Für Intels Arrow-Lake-S-Prozessoren wird ein neuer Sockel fällig und dies bedeutet demnach gleichzeitig, dass wieder viele neue Mainboards zu erwarten sind. Im Chipsatz-Bereich wird für die offiziell vorgestellten Core-Ultra-200S-CPUs der Z890-PCH den Anfang machen, der sich an Enthusiasten richtet. Von MSI ist das MEG Z890 ACE aus der Oberklasse bereits bei uns in der Redaktion eingetroffen und wird das erste LGA1851-Mainboard sein, das wir testen werden. Erste Impressionen zum MEG Z890 ACE können in dieser Ausgabe von Ausgepackt und angefasst eingesehen werden.

Während die Benchmarks zu den neuen Intel-Prozessoren noch nicht präsentiert werden dürfen, ist es uns gestattet, ein passendes Mainboard-Modell vorab zu zeigen. MSIs MEG Z890 ACE stammt aus der MSI-Enthusiast-Gaming-Serie und ist demnach ein Oberklasse-Brett mit zahlreichen Features. Ein Highlight ist ganz klar die Spannungsversorgung für den LGA1851-Prozessor. MSI hat auf dem MEG Z890 ACE ein brachiales 24+2+1+1-Phasendesign untergebracht. Die 24 VCore-Leistungsstufen werden dabei von 110-A-Smart-Power-Stages angetrieben. In Summe sind es somit theoretisch satte 2.640 A, die auf den LGA1851-Prozessor einwirken.

Dementsprechend musste MSI die Kühlung passend gestalten. Auf der Rückseite des Mainboards ist eine große Backplate vorhanden, die nicht nur optischer Natur ist (Details werden im Test genannt). In den vier DDR5-UDIMM-Speicherbänken können bis zu 256 GB Arbeitsspeicher untergebracht werden. Dank der offiziellen CUDIMM-Unterstützung sollen Taktraten bis 9.200 MT/s möglich sein, wobei dies auf 1DPC (DIMM per Channel) und Single-Rank beschränkt ist. Der reale Speichertakt läge dann bei 4.600 MHz. Für Erweiterungskarten bietet das MEG Z890 ACE zwei mechanische PCIe-5.0-x16-Steckplätze über den Prozessor und einen mechanischen PCIe-4.0-x16-Slot über Intels Z890-Chipsatz.

Abseits der vier SATA-6GBit/s-Buchsen bringt das MEG Z890 ACE je einen M.2-M-Key-Anschluss bis PCIe 5.0 x4 respektive PCIe 4.0 x4 über den LGA1851-Prozessor ohne Lane-Sharing mit. Ein M.2-Anschluss (M.2_4) kann wahlweise entweder über den Chipsatz bis PCIe 4.0 x4 oder bis PCIe 5.0 x4 über die CPU angesteuert werden. In letzterem Fall jedoch werden vier Lanes von den 16-dGPU-Lanes verwendet, sodass die dedizierte Grafikkarte dann lediglich mit PCIe 5.0/4.0 x8 angebunden ist. Doch kommen noch zwei weitere M.2-M-Key-Schnittstellen bis PCIe 4.0 x4 über den PCH ohne Lane-Sharing dazu.

Umfangreich fallen auch die USB-Ports aus. Alleine am üppig bestückten I/O-Panel sind 13 USB-3.2-Gen2-Ports anwesend. Zwei Thunderbolt-4-Buchsen kommen ergänzend hinzu. Bei der Netzwerk-Konnektivität geht MSI in der Oberklasse in die Vollen mit einem RJ45-LAN-Port bis 10 GBit/s sowie einem WiFi-7-Modul von Intel (Killer). Um den Sound-Part kümmert sich hingegen der ALC4082 von Realtek, zusammen mit dem Sabre ES9219Q von ESS. Und generell bietet die ATX-Platine jede Menge Onboard-Komfort.

Laut einigen Händlern bei geizhals.de soll das MSI MEG Z890 ACE ab dem 24. Oktober erhältlich sein und ist derzeit ab 696 Euro gelistet.

Die Daten des MSI MEG Z890 ACE in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MEG Z890 ACE Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 6-Pin PCIe

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 28 Phasen (24+2+1+1)



24x VCore (110A)

2x SA (75A)

1x GT (75A)

1x VNNAON (75A) Preis

ab 696 Euro Webseite MSI MEG Z890 ACE

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.200 MT/s (4.600 MHz) (1DPC 1R) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x0, x8/x8, x8/x4) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z890

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0/4.0 x4 über CPU/Intel Z890

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890

USB Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

13x USB 3.2 Gen2 (13x extern)

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



Intel JHL8540:

2x USB4 (20 GBit/s) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über Intel JHL8540)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel Killer BE1750X, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt 2x USB-C, Thunderbolt 4 (40 GBit/s), USB4 (20 GBit/s), USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s) über Intel JHL8540 LAN 1x Marvell AQC113CS 10 GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS Sabre ES9219Q Quad DAC

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, M.2-Kühler

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

2x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

1x 4-Pin W_Pump+-Header Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, LED-Switch, V-Check-Point, BIOS-Switch



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

