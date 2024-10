be quiet! Pure Base 501 Airflow im Test

Seite 1: be quiet! Pure Base 501 Airflow im Test: Ein ideales Einsteigergehäuse?

be quiet! möchte mit dem Pure Base 501 ein ATX-Gehäuse anbieten, das im Portfolio des Unternehmens den Einsteigerbereich abdeckt. Es soll allerdings kein absolutes Einsteigermodell sein, sondern durchaus auch Merkmale von höherklassigen Modellen bieten.

Das Pure Base 501 ist der Nachfolger des Pure Base 500. Dieses überzeugende ATX-Gehäuse für preisbewusste Käufer kam 2019 auf den Markt, ein Jahr später folgte die Airflow-Variante Pure Base 500DX. Das Pure Base 501 soll nun zum einen ein Facelift mit frischem Design sein, zum anderen aber auch diverse Verbesserungen umsetzen.

Der neue Midi-Tower bleibt vergleichsweise kompakt, bietet aber trotzdem einen 360-/280-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel und einen 240-mm-Radiatorenplatz hinter der Front. Ab Werk sorgen zwei Pure Wings 3 140mm PWM Lüfter für die Kühlung des Innenraumes. Diese Lüfter decken einen breiten Drehzahlbereich ab und können nach unseren bisherigen Erfahrungen mit ihnen auch sehr leise betrieben werden. Eher ungewöhnlich für die Preisklasse ist schließlich auch, dass eine bis zu vier Slot breite Grafikkarte vertikal im Pure Base 501 montiert werden kann. Es wird dafür nur noch ein Riserkabel benötigt.

be quiet! bringt das Pure Base 501 in fünf Varianten auf den Markt. Das Basismodell ist schwarz und hat sowohl eine geschlossene Front als auch Stahlseitenteile auf beiden Seiten. Daneben gibt es vier Varianten mit Meshfront, die sich bei der Farbe (Schwarz oder Weiß) und beim linken Seitenteil (Stahl oder Glas) unterscheiden. Das Glasseitenteil der schwarzen Farbvariante wird leicht getönt, das der weißen Farbvariante ist hingegen klar. Wir haben zum Test ein Pure Base 501 Airflow Window Black erhalten, also die Variante mit Meshfront und Glasseitenteil.

be quiet! nennt folgende Preise: Das Pure Base 501 Black kostet 89,90 Euro. Für das Pure Base 501 Airflow Black werden 94,90 Euro und für das Pure Base 501 Airflow White 99,90 Euro aufgerufen. Das Pure Base 501 Airflow Window Black kostet 104,90 Euro und das Pure Base 501 Airflow Window White schließlich 109,90 Euro.

Der Lieferumfang beschränkt sich nicht auf Montagematerial und Anleitung, sondern umfasst auch Kabelbinder und Klettverschlüsse für das Kabelmanagement, eine PCIe-Slotabdeckung und Teile für eine vertikale Grafikkartenmontage.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: