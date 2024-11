Werbung

Toshibas neues Topmodell, die MG11, mit einer Speicherkapazität von bis zu 24 TB, schauen wir uns heute in diesem Artikel an. Bereits der erste Blick lässt Spannung aufkommen - ein verdoppelter Cache könnte nun endlich den Geschwindigkeitsschub liefern, den eine gute Helium-Festplatte für maximale Transferraten jenseits der 300 MB/s benötigt. Ob die MG11 mit 24 TB in der Lage war, diesen Wert zu liefern, könnt ihr hier nachlesen!

Toshibas neue Festplatte aus dem Enterprise-Segment hört auf die Kennung MG11 und ist jetzt, kurz nachdem die MG10-Modelle auch die kleineren Produktgrößen aktualisiert haben. Mit einem Speicherplatz von 24 TB auf 10 Plattern kommt Toshiba nun an das obere Ende dessen, was mit der bisherigen Festplatten-Technologie (EAMR) machbar war. Hierbei handelt es sich um die zweite Generation von FC-MAMR, also der Technologie, welche mithilfe von Mikrowellen eine Erhitzung der zu beschreibenden Bereiche bewirkt. Diese Technologie kam auch bereits bei den Modellen mit 20 TB und 22 TB in der ersten Generation zum Einsatz. Um die zehn Platter im Gehäuse unterzubringen, ist das Gehäuse wie gewohnt mit Helium gefüllt.

Eine deutliche Neuerung gegenüber den bisherigen Festplatten, sowohl von Toshiba als auch anderer Hersteller, stellt die Kapazitätserhöhung des Zwischenspeichers von 512 MB auf 1 GB dar. Somit ist auch bei unseren Benchmark-Tests von deutlich höheren Geschwindigkeiten auszugehen. Mit 7.200 rpm und den üblichen Angaben zur Zuverlässigkeit einer Enterprise-Festplatte sind auf jeden Fall die entsprechenden Grundlagen gelegt. Die MG11 erscheint neben dem von uns getesteten Modell mit SATA-Anschluss auch mit "SAS-5 and Later", wie die Toshiba-Website verlauten lässt. Modelle mit Sanitize Instant Erase (SIE) und als Self Encrypting Drive (SED) werden ebenfalls unter der Bezeichnung MG11*CA24TEY bzw. MG11*CP24TE* jeweils mit beiden Anschlussarten aufgeführt.

Für diesen Test konnten wir erstmal nur ein Muster erhalten, jedoch werden wir weiterhin versuchen, noch mehr Muster für einen Vergleich und RAID-Test zu bekommen und beides dann natürlich nachreichen.