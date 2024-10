Werbung

Nachdem die 980-Serie noch ohne eine EVO-Plus-Variante auskommen musste, führt Samsung mit der SSD 990 EVO Plus das beliebte EVO-Plus-Modell weiter und bietet vergleichsweise schnell einen umfassenden Nachfolger für gleich mehrere Modelle an. So soll unser heutiges Testsample künftig zwischen 990 EVO und 990 PRO möglichst viele Enthusiasten überzeugen. Ob das funktioniert, klären wir mit unserem Test.

Viel wurde bereits im Vorfeld des Tests der Samsung SSD 990 EVO geschrieben und auch acht Monate später wird vieles davon wiederholt: Der Schritt zu einer DRAMless-SSD unter dem Banner der EVO-Serie konnte Enthusiasten wie auch die meisten Reviewer nicht überzeugen. Dennoch setzt Samsung diesen Weg konsequent fort und bietet auch die neue Plus-Variante mit praktisch identischen Eckdaten an. In den Ausführungen mit einer Kapazität von 1, 2 oder 4 TB wurde zwar nominell die sequenzielle Geschwindigkeit verbessert, ansonsten steht für Samsung aber vor allem eine um 73 % verbesserte Energieeffizienz im Vordergrund. Dies ist zwar sicherlich positiv zu bewerten, besonders im Hinblick auf so manchen PCIe5-Hitzkopf, doch war ausgerechnet in diesem Aspekt bereits die 990 EVO sehr gut.

Bevor wir uns mit der Samsung SSD 990 EVO Plus im Detail beschäftigen, werfen wir zunächst einen Blick auf das Datenblatt.