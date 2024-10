Werbung

Kürzlich wurden wir von Activision zu einer Pressevorführung nach London eingeladen. Dort wurde das neue Call of Duty: Black Ops 6 vorgestellt. Vor Ort hatten wir die Gelegenheit, in den Multiplayer hineinzuschnuppern und Interviews mit den Schauspielern zu führen. Mittlerweile ist das Spiel erschienen und wir haben uns die Kampagne und den Zombiemodus näher angesehen.

Mit dem neuesten Ableger erweitert Call of Duty nicht nur die Black-Ops-Reihe um einen weiteren Teil. Auch Warzone wird um einige neue Inhalte erweitert und neben der Singleplayer Story gibt es noch zwei weitere Spielmodi. Während viele Spieler besonders auf den Multiplayer erpicht sind, bietet auch der umfangreiche Zombiemodus viele Inhalte.

Was ist bisher bei Black Ops passiert?

Raven Software, die Macher der Kampagne von Black Ops 6, bezeichnen ihre neueste Schöpfung als Spy-Action-Thriller. Dieser spielt nach den Ereignissen von Black Ops Cold War und knüpft an die 1980er-Jahre-Rückblenden aus Black Ops 2 an. Der Zeitstrahl der Spiele ist etwas verwirrend. Wer einen Überblick über die zeitliche Abfolge sucht, kann sich in diesem Video ein kurzes Recap ansehen.

Die Geschichte von Black Ops beginnt in den 60er Jahren und zieht sich mittlerweile über 30 Jahre hinweg bis nach 1991. Hier setzt die Handlung von Black Ops 6 ein. Auf der Seite von Call of Duty findet sich eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Charaktere. Mit den Charakteren Frank Woods und Russell Adler kehren zwei alte Bekannte in das Franchise zurück. Zu ihnen kommen allerdings auch neue Charaktere, die erst in diesem Teil eingeführt werden. Die Spiele greifen dabei den realen Ablauf unserer Geschichte rund um den Kalten Krieg und seine Folgen auf und erzählen eine fiktive Story, die sich hinter den Kulissen hätte abspielen können. Dabei wird natürlich ordentlich übertrieben und der Realismus fällt zu Gunsten von Action und Spannung unter den Tisch.