Werbung

EIZO setzte zuletzt verstärkt auf Docking-Displays, die auf dem heimischen Schreibtisch für Ordnung sorgen. Besonders umfangreich ist der FlexScan EV3450XC ausgestattet, der neben einem RJ45-Port auch eine Webcam mitbringt. Was der überbreite Curved-34-Zöller noch alles zu bieten hat, klärt unser Test.

Die FlexScan-Reihe von EIZO konnte in unseren Tests stets überzeugende Leistungen für den Office-Einsatz hervorbringen. Doch heutzutage reicht es nicht mehr, einfach eine gute Bildqualität anzubieten, etwas mehr muss es schon sein. So hat sich EIZO zunächst auf die Energiekosten spezialisiert und konnte diese – zusammen mit einer passenden Sensorik – drücken. Mit dem Aufkommen von Typ-C rücken zusehends die Docking-Fähigkeiten eines Monitors der Office-Klasse in den Mittelpunkt. Wurde früher noch eine teure, separate Docking-Lösung auf dem Schreibtisch benötigt, kann eine solche bei einem Notebook mit Typ-C eingespart werden.

Genau auf dieses Szenario zielt der EIZO FlexScan EV3450XC ab, denn er besitzt nicht nur einen RJ45-Port auf dem Anschlusspanel und bietet die Möglichkeit, Notebooks mit 94 W via Typ-C mit Strom zu versorgen. Damit nicht genug, denn EIZO integriert im oberen Rahmen bei diesem Modell eine Webcam, die mit 5 Megapixeln auflöst.

Am Ende kommt es bei einem Monitor aber natürlich doch auf die Bildqualität an. Wie in der 34-Zoll-Klasse üblich, stellt das IPS-Panel 3.440 x 1.440 Bildpunkte bereit. Die typische maximale Helligkeit wird mit 300 cd/m² angegeben, während der Kontrast bei dem für IPS gewohnten Wert von 1.000:1 liegt. Das Panel arbeitet mit 8 bit, die LUT intern mit 14 bit.

Der Preis des EIZO FlexScan EV3450XC beträgt rund 1.050 Euro, was den 34-Zöller klar im oberen Segment einordnet. Dafür erhält der Käufer einen Garantiezeitraum von fünf Jahren mit einem Vor-Ort-Austauschservice.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des EIZO FlexScan EV 3450XC gehören:

Kabel HDMI

Kabel USB Typ-A und Typ-B

Kabel USB Typ-C

C13-Stromkabel

Spezifikationen des EIZO FlexScan EV3450XC in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.050 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.eizo.de Diagonale: 34Zoll Krümmung 3.800 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 21:9 Panel: IPS Farbverarbeitung: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

HDR: x Reaktionszeit: 5 ms (GtG) Wiederholfrequenz: 60Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

2x USB Typ C (1x 94 W, 1x 15 W)

3x USB 3.0 (1up, 2 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 12,10 kg Abmessungen (B x H x T): 819,5 x (414,5 - 609,5) x 250,1 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 195 mm

Neigung: -5° - 35°

Drehung: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: 5-MP-Webcam, RJ45-Anschluss