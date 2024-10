Werbung

Heute haben wir im Multimedia-Bereich etwas Besonderes, denn das Audeze Maxwell ist im Vergleich mit dem, was man sonst von Herstellern wie Corsair, Steelseries oder ähnlichen erhält, ein deutlicher Unterschied, was die technischen Spezifikationen angeht. Ob das Headset überzeugt, klären wir in unserem Test.

Die Audeze Maxwell Wireless sind vielseitige Gaming-Kopfhörer, die sowohl in einer Xbox- als auch in einer PlayStation-Version erhältlich sind. Sie bieten ein abnehmbares hypernieren Mikrofon welches mithilfe eines speziellen KI-Prozessors Hintergrundgeräusche sofort und automatisch auf jeder Plattform entfernt. Zudem können sie gleichzeitig mit zwei verschiedenen Geräten verbunden werden. Ihr Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu handelsüblichen Headsets der gängigen Hersteller sind aber die planar-magnetischen Treiber.

Diese sollen für ein detaillierteres Klangbild sorgen und auch Verzerrungen sollen im Vergleich zu herkömmlichen dynamischen Treibern reduziert werden. Allerdings sind die Treiber recht schwer, was sich natürlich auf das gesamte Headset auswirkt und was bei längerem Gebrauch ermüdend wirken kann - dazu aber mehr im Praxiseindruck.