Auch kurz vor der Computex 2024 gingen auf Hardwareluxx.de einige spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem TerraMaster D8 Hybrid einen ausführlichen Testbericht unterzogen, sondern auch das Cooler Master NR200P V2, das MSI Prestige 16 AI Studio und das Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W getestet. Aber auch die Netac NV7000 und Intels Killer Wi-Fi 7 BE1750 standen bei uns in diesen Tagen auf dem Prüfprogramm. Ansonsten prüften unsere kritischen Blicke das Lian Li SUP-01, das MSI B760M PROJECT ZERO und die MSI Spatium M580 FROZR auf ihre Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 23.05.2024: TerraMaster D8 Hybrid im Test

Mit dem D8 Hybrid DAS (Direct Attached Storage) bietet TerraMaster ein schnelles USB-C-Hybrid-RAID-Gehäuse mit bis zu acht Laufwerken an - je vier HDDS und vier M.2-SSDs. So soll sowohl für Hot- als auch für Cold-Data die richtige Lösung geboten werden. Wie gut die Lösung im Alltag ist, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 24.05.2024: Cooler Master NR200P V2 im Test

Das Cooler Master MasterBox NR200P V2 soll so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau unter den Mini-ITX-Gehäusen sein. Das elegant gestaltete Modell ist kompakt, kann aber trotzdem eine Wasserkühlung mit 240- oder 280-mm-Radiator aufnehmen. Je nach Vorliebe montiert man entweder ein Glas- oder ein Gitterseitenteil. Und das alles wird auch noch zu einem moderaten Preis angeboten... [weiterlesen]

Sonntag, 26.05.2024: MSI Prestige 16 AI Studio im Test

Beim Prestige 16 AI Studio geht MSI einen ganz besonderen Weg und kombiniert einen Core-Ultra-Prozessor der Meteor-Lake-Generation mit einer dedizierten NVIDIA-GeForce-RTX-40-Grafik. Damit erhofft man sich zusammen mit einem hochauflösenden OLED-Bildschirm sowie schnellem und üppigem Speicher und natürlich einer guten Ausstattung bis hin zu WiFi 7 und Thunderbolt 4 in der Kreativszene breiten Anklang zu finden. Wie sich eine rund 2.399 Euro teure Testkonfiguration mit Core Ultra 9 und GeForce RTX 4060 Laptop im Praxisalltag schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären... [weiterlesen]

Montag, 27.05.2024: Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W im Test

Thermaltake hat seine Netzteilserie "Toughpower GF3" durch ein "Snow"-Modell ergänzt. Der Name ist hier Programm, denn die Grundfarbe des Netzteils ist weiß, womit es sich vom schwarzen Netzteil-Einheitslook abhebt. Von der Technik entspricht es mit ATX-3.0-Kompatibilität, 80-PLUS-Gold-Effizienz und semipassiver Kühlung den Modellen der bereits länger erhältlichen Toughpower-GF3-Serie. Wir haben uns mit dem Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W das Spitzenmodell dieser Sonderserie angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 28.05.2024: Netac NV7000 im Test

Neben den neuesten High-End-Massenspeichern werfen wir bei Hardwareluxx auch gerne mal den Blick etwas weiter zu den Exoten und spannenden Entwicklungen am SSD-Markt. Einen solchen testen wir daher heute mit der Netac NV7000, die dank Innogrit-Controller eine Alternative zu den aktuell dominierenden Modellen von Phison darstellt. Ob die SSD daher zum Geheimtipp werden kann, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Mittwoch, 29.05.2024: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 im Test

So langsam, aber sicher kommen mehr und mehr Endgeräte auf den Markt, welche hinsichtlich der Wi-Fi-Konnektivität den aktuellsten Standard Wi-Fi 7 unterstützen. Vor allem, wer sich ein neues Notebook kauft, wird immer häufiger Wi-Fi 7 antreffen. Häufig kommt hier als M.2-Modul Intels Killer Wi-Fi 7 BE1750 zum Einsatz kommen, welches wir zusammen mit einem High-End-Router getestet haben... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.05.2024: Lian Li SUP-01 im Test

Lian Li nutzt beim SUP-01 ein besonderes Kühlkonzept mit drei Kammern. Die Grafikkarte sitzt dabei direkt hinter Mesh und kann sich so selbst mit Frischluft versorgen. Durch diesen Aufbau soll das ATX-Gehäuse sowohl effektiv kühlen als auch relativ kompakt ausfallen. Dazu überrascht es mit raffinierten Detaillösungen... [weiterlesen]

Freitag, 31.05.2024: MSI B760M PROJECT ZERO im Test

Mit dem PROJECT ZERO sagt der renommierte Hersteller MSI den Kabeln im PC den Kampf an. Im Detail hat sich MSI mit PROJECT ZERO der Herausforderung gestellt, die Kabel weitestgehend auf ein Minimum zu reduzieren, die den freien Blick auf das Gehäuse-Innere und damit auf die wertvollen Komponenten versperren. Aus MSIs PROJECT-ZERO-Portfolio haben wir das B760M PROJECT ZERO als Grundbasis für Intels LGA1700-Prozessoren auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Samstag, 01.06.2024: MSI Spatium M580 FROZR im Test

Mit dem Refresh zahlreicher PCIe5-SSDs erster Generation wurde die Messlatte bei Massenspeichern nochmals nach oben gelegt. Seitdem ist etwas Zeit vergangen. Kein Wunder also, dass nach und nach viele Hersteller Neuauflagen der Top-Modelle bringen. Im Fall der MSI Spatium M580 FROZR bedeutet dies, dass der massive Kühlkörper nochmals beweisen muss, dass er für maximale Leistungsspitzen geeignet ist. Wie gut das funktioniert, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]